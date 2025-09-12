A Marsala il 13 e 14 settembre il Campionato Italiano FISDIR di Tennis Tavolo

12/09/2025 13:30:00

Sarà la Città di Marsala ad accogliere, il 13 ed il 14 settembre, uno degli appuntamenti più significativi nel panorama paralimpico nazionale: il Campionato Italiano FISDIR di Tennis Tavolo, dedicato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Un evento che unisce l'eccellenza tecnica alla forza emotiva dello sport inclusivo, portando sotto i riflettori non soltanto il talento degli atleti ma anche l’enorme valore sociale del movimento FISDIR, da sempre fucina di storie umane e sportive che meritano visibilità e riconoscimento. Il Campionato rappresenta anche un’opportunità unica per Marsala, che diventa palcoscenico di una manifestazione dall’alto valore tecnico, umano e simbolico. Una "kermesse" che abbraccia lo spirito paralimpico e valorizza il territorio, coinvolgendo atleti, famiglie, tecnici e appassionati provenienti da tutta Italia.

Il prestigioso massimo torneo nazionale si svolgerà grazie all’impegno organizzativo della Germaine Lecocq, realtà sportiva lilibetana in forte ascesa tanto a livello nazionale quanto nel settore paralimpico, basti pensare che vedremo il sodalizio marsalese caro alla Presidente Sandra Sorrentino protagonista nel Campionato Nazionale di Serie A2, sia nella sezione olimpica che in quella paralimpica, dove già nella stagione appena conclusa aveva sfiorato una prestigiosa promozione. Una doppia presenza che conferma la vocazione della società ad una pratica sportiva aperta, inclusiva e altamente competitiva.

Tra i protagonisti attesi al Campionato Italiano FISDIR spicca il nome della marsalese Pamela Tumbarello, atleta di grande esperienza e determinazione. Pamela gareggerà nella categoria II1, cimentandosi sia nel singolo femminile che nel doppio misto. La sua presenza rappresenta un simbolo importante per l’intera comunità sportiva locale: esempio di dedizione, crescita personale e riscatto attraverso lo sport.



