Sport
12/09/2025 12:30:00

Ciclismo: la Leoni Team Marsala svela la divisa ufficiale per la stagione 2025/26

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/ciclismo-la-leoni-team-marsala-svela-la-divisa-ufficiale-per-la-stagione-2025-26-450.jpg

Un nuovo capitolo sportivo si apre per l’ASD Leoni Team di Marsala, che ha svelato la divisa ufficiale con cui i propri atleti affronteranno la stagione 2026. Non solo un capo tecnico, ma un vero e proprio simbolo di identità, appartenenza e rinascita.
“Per noi questa divisa rappresenta l’inizio di una nuova era – spiegano i referenti dell’ASD –. È la stagione della nascita, dell’inizializzazione. Da qui riparte la nostra storia".
Il design richiama la forza e il coraggio del leone, emblema del team, con linee moderne e colori decisi che accompagneranno i corridori di Marsala nelle competizioni e nelle sfide sui sentieri di tutta la Sicilia e oltre. Il 2026 sarà per l’ASD Leoni Team un anno cruciale: non solo risultati sportivi, ma anche crescita del gruppo, rafforzamento del legame con il territorio e promozione della passione per la mountain bike. Con il contributo degli sponsor, i Leoni di Marsala sono pronti a ruggire più forte che mai.









