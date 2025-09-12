Serie C. Trasferta vietata a Trapani per i tifosi della Casertana

12/09/2025 09:30:00

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Caserta in occasione dell'incontro di calcio "F.C. Trapani 1905 - Casertana", valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma presso lo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa il 14 settembre 2025, alle ore 17.30.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie e alla luce anche degli atti di intemperanza posti in essere in occasione della gara di andata del 14 dicembre 2024 tra i supporters delle due tifoserie.





