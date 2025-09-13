Musica, feste patronali e spettacoli all’aperto. Il weekend in provincia di Trapani

13/09/2025 06:00:00

Il secondo weekend di settembre in provincia di Trapani si annuncia fitto di appuntamenti, tra incontri culturali, feste popolari, concerti e spettacoli diffusi sul territorio.

Marsala – Sabato 13 settembre, alle 18.30, nei locali di Finestre sul Mondo (via Sibilla 36), si discuterà di riforma della magistratura con la presentazione del volume Divide et Impera dell’avvocato Pietro Gurrieri. Un confronto promosso dal Comitato per la Difesa della Costituzione che vedrà al tavolo, oltre all’autore, il sostituto procuratore Giuseppe Lisella, presidente dell’ANM di Marsala, l’avvocato Armando Sorrentino (Giuristi Democratici e ANPI Palermo), il presidente della sezione penale del Tribunale di Marsala Vito Saladino e il senatore Giovanni Russo Spena (associazione “Salviamo la Costituzione”). Introduce Corrado Carpintieri, modera l’avvocato Daniele Ienna. Domenica 14 settembre, alle 18.30, il Circolo Canottieri ospita la presentazione di Busiate, fotoracconto di Giovanni Franco edito da Libridine: 220 pagine e oltre 170 immagini che raccontano il Trapanese, dalle saline ai parchi archeologici. Con l’autore dialoga Giuseppe Rizzuto (Assostampa), con interventi di Fabrizio Carrera, Nicola Cristaldi, Margherita Giacalone e Vito Orlando. Alle 19.30, al Parco archeologico di Lilibeo, spazio invece alla musica con Traviata sotto le stelle: maestri e allievi del Conservatorio “Scontrino” eseguiranno arie e duetti verdiani sotto la direzione del maestro Riccardo Serenelli. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Il Festival del Tramonto di Marsala si avvia alla conclusione con due appuntamenti alle Saline Genna. Sabato 13 settembre, alle 18.30, il giornalista Giacomo Di Girolamo presenterà il libro A scuola contro la mafia (Glifo Edizioni), in dialogo con Anna Maria Angileri, per riflettere sul ruolo della cultura e dell’impegno civile nella lotta alla criminalità organizzata. Domenica 14 settembre, sempre alle 18.30, sarà invece la volta della scrittrice Silvia Maira con il romanzo Una promessa per sempre (Bertoni Editore), insieme ad Angelo Barraco e Giovannella Licari.

Favignana – Due giorni intensi per la festa patronale del Santissimo Crocifisso. Sabato 13 settembre alle 18.30 concerto itinerante degli Ottoni Animati, alle 21 il Festival del Podcast con Corrado Fortuna, quindi alle 22 concerto degli Hmora in piazza Matrice con la partecipazione di Claudio Casisa (I Soldi Spicci). Domenica 14 il programma assume il tono della tradizione: alle 8 alborata dal Molo San Leonardo, alle 10.30 canti popolari con I Tamorra, alle 18 messa solenne in Chiesa Matrice e alle 18.45 uscita del simulacro e processione per le vie del paese. In serata fuochi d’artificio al molo e gran finale in piazza con Rubina, Alberto Anguzza, Silvio Barbara e ospite Sasà Salvaggio. Sempre sabato, in Piazza Europa, si chiude anche l’Egadi Podcast Festival – Voci del Mare: Corrado Fortuna presenta il live podcast Favignana, isola-mondo, accompagnato dalle musiche di Angelo Sicurella e con un collegamento diretto alla Global Sumud Flottilla.

Erice – Il Teatro Gebel Hamed ospita sabato 13 settembre alle 18.30 il concerto Voci di donne – Passione e brio, nuovo appuntamento della stagione del Conservatorio “Scontrino”, dedicato al repertorio vocale femminile.

Castellammare del Golfo – Con la Parata di fine estate la città si trasforma in un palcoscenico diffuso. Sabato 13 settembre il corteo di carri allegorici partirà da via Marconi fino a via delle Mura, con gruppi di danza e coreografie lungo il percorso. Domenica 14 settembre la manifestazione si sposta sulla spiaggia Playa, con spettacoli e animazione serale.

Custonaci – Nel centro storico va in scena la terza edizione de I Sapori del Borgo. Sabato 13 settembre, dopo l’apertura degli stand alle 19.45, alle 22.30 saliranno sul palco I 40 che ballano i 90. Domenica 14 settembre, alle 21, si esibirà il cuntista Gaspare Balsamo, seguito dallo spettacolo comico Sicilia Cabareset con Matranga e Minafò. Paceco (Nubia) – La festa Oro Rosso, Oro Bianco unisce tradizioni, spettacoli e sapori legati all’aglio rosso e al sale marino. Sabato 13 settembre in programma un convegno sulla biodiversità e sulla candidatura delle saline a riserva MaB UNESCO, show cooking con Peppe Buffa e Pino Maggiore, animazione per bambini, concorso canoro, danze e cabaret con I 4 Gusti. Domenica 14 settembre si chiude con il concorso di cucina per non professionisti “I Tesori di Nubia”, presieduto dallo chef Peppe Giuffrè, e con lo spettacolo musicale de I 40 che ballano i 90.

Gibellina – Il Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao ospita sabato 13 settembre, alle 17, il roadshow nazionale della XVIII Quadriennale d’arte. Un incontro che riunirà curatori ed esperti tra cui Andrea Lombardinilo, Angelo Piero Cappello, Francesco Stocchi, Alessandra Troncone, Andrea Cusumano e Cristina Costanzo. A moderare sarà Nicolas Ballario, con i saluti istituzionali e un intervento musicale finale di Carmen Sottile.

Selinunte – Sabato 13 settembre si tiene la XXX edizione delle Gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana. Dalle 8.45 squadre di volontari da 17 regioni si confronteranno in otto scenari di emergenza tra Castelvetrano e il Parco archeologico. Alle 19 la cerimonia di premiazione concluderà la giornata.

Trapani - Domenica 14 settembre alle 9.30, nel giardino del Tribunale di Trapani, si terrà una cerimonia commemorativa per il giudice Alberto Giacomelli, ucciso da Cosa Nostra nel 1988 su ordine di Totò Riina. Alla cerimonia, con deposizione di una corona d’alloro, parteciperanno i familiari, che hanno dato disponibilità a incontri nelle scuole per tenere viva la memoria. «Sobria ma doverosa», l’ha definita il sindaco Giacomo Tranchida.



