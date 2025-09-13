Marsala, ci sono novità sul cimitero di Cutusio. Bus, da lunedì l'orario invernale

13/09/2025 17:21:00

Il Comune di Marsala ha concluso la prima fase della procedura per un partenariato pubblico-privato per il cimitero di Cutusio, realizzato 20 anni fa e mai utilizzato. Due gli operatori economici che hanno presentato una manifestazione d’interesse: A&P Associati e Partners S.r.l. (Siracusa) e Italgeco Scarl (Roma), con quest’ultima che ha ottenuto il punteggio più alto.

La prossima fase prevede l’avvio di una gara pubblica per l’individuazione definitiva del soggetto che si occuperà della realizzazione e gestione dell’opera. L’obiettivo è restituire dignità e funzionalità a una struttura rimasta incompiuta per decenni.

Trasporto pubblico, in vigore l’orario invernale

Da lunedì 15 settembre è entrato in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico urbano di Marsala, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico.

Il nuovo prospetto delle corse è consultabile sul sito istituzionale del Comune. L’orario potrà essere aggiornato in base alle esigenze dell’utenza. Qui l'orario completo.

Incontro istituzionale con l’Associazione ciclistica di Mentana

Maurizio Ruggieri, presidente dell’Associazione ciclistica di Mentana, è stato ricevuto al Palazzo Municipale di Marsala.

Nel corso dell’incontro, si è ricordata la donazione di un’opera artistica dedicata allo Sbarco dei Mille e alla battaglia di Mentana, effettuata da Ruggieri e altri ciclisti al Centro Studi Garibaldini. Il Comune ha espresso apprezzamento per i rapporti tra le due città storicamente legate alla figura di Garibaldi, e si è discusso della possibilità di future iniziative comuni a carattere turistico e culturale.



