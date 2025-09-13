Iacp Trapani. Scontrino: "Più servizi nei quartieri popolari”

13/09/2025 17:46:00

"Riprendo da dove avevo lasciato, sapendo che nel frattempo Maurizio Norrito ha portato avanti ed ultimato i vecchi progetti al meglio, e per questo va ringraziato.

Il mio ruolo odierno però lo immagino al servizio di una diversa dimensione del vivere nei quartieri popolari, cercando sponda nelle associazioni che vi operano e rendendo gli stessi più fruibili, agevolando e migliorando la qualità dei servizi". Sono le parole di Vincenzo Scontrino che è stato nominato nuovamente alla guida dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani. Per lui, appunto, è un ritorno dopo la presidenza negli anni passati.

"La ristrutturazione delle periferie non è solo un fatto materiale, è soprattutto un’opera sociale. Interpretare il ruolo limitandolo alla consegna e alla gestione delle abitazioni, credo sia miope. Sarà una presidenza aperta per dare un segno, che dalla periferia al centro si può, la missione nuova è azzerare le distanze" conclude Scontrino.



