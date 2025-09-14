Erice, Cavarretta: "Viabilità scolastica, nuovo anno e zero azioni dall'Amministrazione"

14/09/2025 14:01:00

"Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ancora una volta, ci troviamo a dover affrontare un tema cruciale per la nostra città: la viabilità nelle zone scolastiche. Ogni anno, al momento dell’apertura dei plessi, assistiamo a una situazione insostenibile, eppure l’amministrazione continua a latitare nella gestione di questo annoso problema" lo dichiara in una nota il consigliere comunale di opposizione, ad Erice, Michele Cavarretta.

"Nonostante le mie ripetute interrogazioni urgenti e i solleciti a interventi concreti, nel corso dello scorso anno scolastico, nulla è cambiato. La sindaca, inizialmente promettendo di interloquire con il gestore del parcheggio di via Fratelli Aiuto, ha di fatto abbandonato l’idea di trovare soluzioni reali. Risultato? Nessun miglioramento nella viabilità e nessuna azione intrapresa per garantire la sicurezza di studenti e genitori" aggiunge il consigliere.

"In un ulteriore tentativo di mettere in evidenza questa situazione insostenibile ho protocollato una nuova interrogazione con richiesta di urgente risposta scritta.

È inaccettabile che l’amministrazione dopo ben 8 anni di governo, ancora oggi, preferisca le chiacchiere all’azione concreta, ignorando le necessità degli ericini. La mancanza di un piano chiaro e di iniziative efficaci ha trasformato le strade in autentici ingorghi, rendendo ogni mattina un calvario per chi deve accompagnare i propri figli a scuola" continua Cavarretta.

"Chiacchiere che restano al vento! È tempo di comprendere che il buon amministrare deve diventare un obiettivo prioritario per questa amministrazione. Auspico che, a breve, le cose possano finalmente cambiare e che l’amministrazione si decida a passare dalle parole ai fatti" conclude il consigliere comunale.





