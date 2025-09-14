Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
14/09/2025 14:01:00

Erice, Cavarretta: "Viabilità scolastica, nuovo anno e zero azioni dall'Amministrazione"

"Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ancora una volta, ci troviamo a dover affrontare un tema cruciale per la nostra città: la viabilità nelle zone scolastiche. Ogni anno, al momento dell’apertura dei plessi, assistiamo a una situazione insostenibile, eppure l’amministrazione continua a latitare nella gestione di questo annoso problema" lo dichiara in una nota il consigliere comunale di opposizione, ad Erice, Michele Cavarretta.

 

"Nonostante le mie ripetute interrogazioni urgenti e i solleciti a interventi concreti, nel corso dello scorso anno scolastico, nulla è cambiato. La sindaca, inizialmente promettendo di interloquire con il gestore del parcheggio di via Fratelli Aiuto, ha di fatto abbandonato l’idea di trovare soluzioni reali. Risultato? Nessun miglioramento nella viabilità e nessuna azione intrapresa per garantire la sicurezza di studenti e genitori" aggiunge il consigliere.

 

"In un ulteriore tentativo di mettere in evidenza questa situazione insostenibile ho protocollato una nuova interrogazione con richiesta di urgente risposta scritta.

È inaccettabile che l’amministrazione dopo ben 8 anni di governo, ancora oggi, preferisca le chiacchiere all’azione concreta, ignorando le necessità degli ericini. La mancanza di un piano chiaro e di iniziative efficaci ha trasformato le strade in autentici ingorghi, rendendo ogni mattina un calvario per chi deve accompagnare i propri figli a scuola" continua Cavarretta.

 

"Chiacchiere che restano al vento! È tempo di comprendere che il buon amministrare deve diventare un obiettivo prioritario per questa amministrazione. Auspico che, a breve, le cose possano finalmente cambiare e che l’amministrazione si decida a passare dalle parole ai fatti" conclude il consigliere comunale.
 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...