Buongiorno24 del 15 Settembre 2025

15/09/2025 09:11:00

Buongiorno24, lunedì 15 settembre 2025, prima puntata della sesta stagione

Trapani, piazza non pienissima per Antonini

La prova di forza di sabato si è rivelata un mezzo boomerang: attese 5.000 persone, per la questura erano poco più di 1.200.

La giunta si compatta attorno a Tranchida

Dopo giorni di silenzi, gli assessori firmano un documento unitario: “Il sindaco non è solo”.

Birgi, in arrivo la scuola per piloti di F-35

Raddoppierà il personale dell’aeroporto militare. A Misiliscemi crescono le perplessità.

Lite Schifani–Calenda

Il governatore abbandona l’evento di Forza Italia: “Ha offeso la Sicilia”.

Tragedia sulla Palermo–Mazara

Un uomo di 71 anni cade da un terrapieno e muore.

Marsala, centrodestra diviso

Primo incontro con il candidato sindaco Nicola Fici, ma le spaccature restano. Pellegrino non scioglie la riserva, Grillo insiste per il bis.



Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.




