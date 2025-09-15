Sezioni
Cronaca
15/09/2025 09:11:00

Buongiorno24 del 15 Settembre 2025

Buongiorno24, lunedì 15 settembre 2025, prima puntata della sesta stagione, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Trapani, piazza non pienissima per Antonini
La prova di forza di sabato si è rivelata un mezzo boomerang: attese 5.000 persone, per la questura erano poco più di 1.200.

La giunta si compatta attorno a Tranchida
Dopo giorni di silenzi, gli assessori firmano un documento unitario: “Il sindaco non è solo”.

Birgi, in arrivo la scuola per piloti di F-35
Raddoppierà il personale dell’aeroporto militare. A Misiliscemi crescono le perplessità.

Lite Schifani–Calenda
Il governatore abbandona l’evento di Forza Italia: “Ha offeso la Sicilia”.

Tragedia sulla Palermo–Mazara
Un uomo di 71 anni cade da un terrapieno e muore.

Marsala, centrodestra diviso
Primo incontro con il candidato sindaco Nicola Fici, ma le spaccature restano. Pellegrino non scioglie la riserva, Grillo insiste per il bis.

 

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.

 



Buongiorno24 del 15 Settembre 2025

