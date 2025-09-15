Sezioni
Cultura
15/09/2025 06:00:00

Trapani, Anna Franca Lombardo e l'arte per prendersi cura dello spazio comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/trapani-anna-franco-lombardo-e-l-arte-per-prendersi-cura-dello-spazio-comune-450.jpg

A colloquio con la pittrice e fotografa Anna Franca Lombardo, vincitrice dell’Oscar del Mediterraneo per l’Arte nel 2008 e attivista sociale. L'intervista esplora i retroscena della sua più recente e provocatoria mostra fotografica, “Munnizza”, esposta ad agosto 2025 nelle suggestive sale di Palazzo Cavarretta a Trapani.

La mostra, composta da 12 pannelli fotografici in bianco e nero, ha offerto uno sguardo crudo e onesto sul territorio trapanese. Lontana dai cliché turistici, “Munnizza” non ha immortalato tramonti, monumenti o paesaggi idilliaci, ma ha puntato l'obiettivo sul degrado urbano, sulle periferie trasformate in discariche e sui segni di una profonda povertà educativa e culturale. Le immagini raccontano una storia di abbandono e incuria, un lato della città spesso ignorato.

Nonostante il titolo tagliente, le opere di Lombardo riescono a svelare una bellezza inattesa e malinconica, trasformando la denuncia in un'opera d'arte. Come già accaduto con i suoi precedenti progetti come Vita mia e La proprietà dell’essere, la mostra “Munnizza” si conferma un potente atto di denuncia sociale. L'obiettivo dell'artista non è stato quello di lanciare polemiche politiche o moniti alle istituzioni, ma di usare l'immagine come uno specchio.

"La fotografia diventa uno strumento per guardarci dentro come cittadini, non solo come residenti, ma come veri abitanti di un luogo, di una città", dichiara Anna Franco Lombardo durante l'intervista. Le sue fotografie sono un invito a una riflessione collettiva, a interrogarsi sul nostro ruolo e sulla nostra responsabilità nel prendersi cura del nostro spazio comune.

 

L'intervista completa ad Anna Franco Lombardo è disponibile sul sito web e sui canali social di Vhope. Link all'intervista: https://youtu.be/OQexmXLGOJQ









