Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
15/09/2025 06:00:00

Marsala 2026. Il centrodestra potrebbe appoggiare Nicola Fici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/marsala-2026-il-centrodestra-potrebbe-appoggiare-nicola-fici-450.jpg

Articoli Correlati:

Il centrodestra provinciale ha sciolto una riserva e ha deciso di incontrare il consigliere comunale di Marsala, candidato sindaco, Nicola Fici. I presidenti provinciali dei partiti hanno fatto un passaggio anche con Paolo Ruggieri, ProgettiAmo Marsala, che è stato chiaro: se c’è unità si va avanti, se invece il centrodestra si dovesse spaccare sul nome di Fici o su altro nome allora il movimento tornerà a valutare le altre candidature in campo.

 

A questo incontro che definiscono “conoscitivo” con Fici non parteciperà Stefano Pellegrino, che ancora non ha sciolto la riserva. Ad oggi il capogruppo dell’ARS e il presidente del consiglio Enzo Sturiano restano in giunta, quindi in appoggio a Massimo Grillo, che ha già dichiarato che è in campo per il bis. 

Insomma, nulla ancora è deciso e le spaccature, seppure facciano in modo che non emergano, ci sono.



 

Curatolo: “Fici non è di destra, non ci possiamo accontentare”

Nella serata di sabato è circolato sulle chat dei leader di centrodestra un video che ritrae il candidato sindaco di Marsala Futura, Leonardo Curatolo. Un appello e un richiamo alle ragioni di unità della coalizione di centrodestra. Nel video spiega il motivo per cui  ha rotto il dialogo con quel tavolo: Fici.

Lo ha detto in maniera chiara: “Non sono d’accordo che Nicola Fici partecipa alle riunioni di centrodestra. A me non me ne frega niente se Fici è un bravo ragazzo, qui non dobbiamo fare catechismo ma politica. Dobbiamo parlare del futuro della città”. Curatolo poi ricorda la posizione di Fici: “E’ stato candidato ed è in consiglio comunale con i voti che ha preso dall’estrema sinistra”.

Curatolo si riferisce alle ultime elezioni amministrative, del 2020, in cui Fici ha sostenuto l’ex sindaco Alberto Di Girolamo, con la coalizione di centrosinistra, ed è stato eletto nella lista Cento Passi.

Curatolo in sostanza dice una cosa: come può il centrodestra discutere il futuro della città con Fici, che arriva da sinistra, che ha sostenuto un candidato sindaco di sinistra e che è stato eletto a sinistra con Claudio Fava?

E aggiunge: “Non è una questione legata alla persona Fici, ma di rispetto per la destra. State sbagliando”.

Il leader e fondatore di Marsala Futura è candidato sindaco, e ribadisce un concetto ai leader di centrodestra: “State consegnando la città di nuovo a Grillo. Sta diventando peggio di una tragedia greca”. Infine un appello ai coordinatori provinciali e ai deputati: “Voi siete in dovere di dare una risposta di centrodestra, non di convenienza”.



 

Eugenio Domingo: disponibile  a candidarsi sindaco 

Il logo del movimento è pronto, si chiama “Marsala sogna”, e il candidato c’è, si tratta di Eugenio Domingo: “Con profondo senso di responsabilità verso la mia città e con la volontà di mettere al servizio di Marsala la mia esperienza e il mio impegno, annuncio la mia disponibilità a candidarmi alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Credo fortemente che, attraverso ascolto, partecipazione e trasparenza, sia possibile costruire un progetto di sviluppo che restituisca fiducia e opportunità alla nostra città”.

 

unnamed.jpg







 



Politica | 2025-09-15 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/la-sicilia-e-da-cancellare-la-lite-calenda-schifani-250.jpg

"La Sicilia è da cancellare". La lite Calenda - Schifani

Carlo Calenda, leader di Azione e senatore della Repubblica, non perde occasione pubblica per dire e ribadire che la Sicilia va male.L’ultimo episodio è avvenuto durante la convention Azzurra Libertà, organizzata dai Giovani di...







Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...