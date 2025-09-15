Nuovi posti letto di terapia intensiva a Mazara e Trapani 

15/09/2025 12:00:00

Entro la fine dell’anno l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo sarà dotato di sei nuovi posti letto di terapia intensiva, un potenziamento che consentirà di affrontare interventi e cure per pazienti affetti da patologie sempre più complesse, migliorando l’offerta sanitaria nel territorio (qui il nostro approfondiemento sulla nuova rete ospedaliera).

Parallelamente, è stata avviata la procedura di gara per l’assegnazione dei lavori che porteranno all’attivazione di diciotto posti di terapia intensiva presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. “Si tratta di un passo fondamentale – ha dichiarato Toni Scilla – per rafforzare la capacità del sistema sanitario di rispondere alle esigenze delle comunità locali, investendo su dotazioni di elevata qualificazione e sull’efficienza complessiva delle strutture ospedaliere”.

L’esponente di Forza Italia ha inoltre espresso un plauso al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per aver definito l’iter normativo necessario, e ha ringraziato il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, per la tempestività nell’attivazione delle procedure.

Un intervento che, secondo il coordinamento provinciale di Forza Italia Trapani, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio e un investimento strategico per il futuro della sanità nella provincia.



