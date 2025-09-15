Sezioni
Politica
15/09/2025 09:03:00

Trapani, la Giunta fa quadrato attorno a Tranchida: “Il Sindaco non è solo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757919921-0-trapani-la-giunta-fa-quadrato-attorno-a-tranchida-il-sindaco-non-e-solo.png

Dopo settimane di accuse, dirette social e piazze convocate da Valerio Antonini e dal movimento Futuro, la giunta comunale di Trapani rompe il silenzio. E lo fa con un documento firmato da tutti gli assessori che, in maniera compatta, si schierano al fianco del sindaco Giacomo Tranchida.

Il Sindaco non è solo”, scrivono. Un messaggio chiaro che arriva dopo giorni di tensioni crescenti, culminati nella manifestazione di sabato scorso in piazza Municipio, dove Antonini e i suoi sostenitori hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino.

Gli assessori rivendicano il proprio sostegno a Tranchida, riconoscendogli “dedizione, legalità e trasparenza” e definendo “inaccettabili” le accuse personali e le insinuazioni, comprese quelle sullo spoglio delle ultime elezioni.

“La nostra città – si legge nel documento – non merita un clima di odio e sospetti: ha bisogno di confronto civile, fondato su idee, progetti e soluzioni concrete. Trapani non ha bisogno di campagne diffamatorie o tentativi di delegittimare le istituzioni, ma di serenità e di progetti concreti”.

Il testo, firmato dagli assessori Giuseppe Pellegrino, Vincenzo Abbruscato, Andrea Vassallo, Giuseppe La Porta, Rosalia d’Alì, Giuseppe Virzì e Giulia Passalacqua, ribadisce che l’amministrazione continuerà a lavorare “nel rispetto delle regole e nell’esclusivo interesse della comunità trapanese”.

Un messaggio diretto non solo alla città ma anche agli avversari politici, che punta a ricompattare la maggioranza dopo le ultime settimane segnate da defezioni e tensioni. Ecco il testo:

 

 

Trapani è la città che chiamiamo casa: la casa di tutti noi, dei cittadini e delle cittadine che ogni giorno la vivono, la fanno crescere e la amano.

È a loro che dobbiamo rispetto, trasparenza e impegno.


Per questo dopo giorni di accuse e insinuazioni gravi sentiamo il dovere di rompere il silenzio.

Un silenzio mantenuto per senso di sobrietà e per rispetto dell’istituzione che rappresentiamo, ma che non può più continuare di fronte a un clima di odio e sospetto, estraneo a un autentico confronto democratico.


Ed è per questo che oggi lo diciamo con chiarezza: il Sindaco non è solo.
Siamo con lui, al suo fianco, con il sostegno più convinto.

Gli riconosciamo dedizione, legalità e trasparenza e difendiamo la sua piena legittimità democratica, espressione della volontà dei trapanesi.

A lui rinnoviamo la nostra solidarietà più profonda e la nostra piena fiducia.

Riteniamo inaccettabile che, da settimane, vengano mosse illazioni e offese personali – comprese le dichiarazioni su presunte irregolarità nello spoglio delle ultime elezioni – e che si alimenti un clima di sospetto e delazione.


Far circolare voci o ventilare situazioni personali non ci spaventa, ma non appartiene alla cultura politica che vogliamo per Trapani.

La nostra città non merita un clima di odio e sospetti: ha bisogno di confronto civile, fondato su idee, progetti e soluzioni concrete.


Siamo consapevoli delle difficoltà che i cittadini affrontano ogni giorno e sappiamo che è necessario uno sforzo amministrativo straordinario.

Affrontare queste sfide richiede non solo impegno ma anche un dibattito politico maturo e rispettoso.


Pertanto resteremo aperti al dialogo, ma a una condizione chiara: che si parli di Trapani e delle sue esigenze, senza offese personali né insinuazioni.


Trapani ha bisogno di serenità e di progetti concreti, non di campagne diffamatorie o tentativi di delegittimare le istituzioni.

I cittadini ci hanno dato fiducia e noi continueremo a lavorare con responsabilità, nel rispetto delle regole e con un programma chiaro per il futuro, accanto al Sindaco democraticamente eletto e nell’esclusivo interesse della comunità trapanese e della crescita della città.

 

Firmato: 

 

Gli Assessori

Giuseppe Pellegrino

Vincenzo Abbruscato
Andrea Vassallo
Giuseppe La Porta
Rosalia d’Alì
Giuseppe Virzì
Giulia Passalacqua


 



