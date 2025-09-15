Sezioni
Cultura

Spettacoli
15/09/2025 14:50:00

Marsala: pubblico incantato al concerto “Pacem in terris” al Baluardo Velasco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757941282-0-marsala-pubblico-incantato-al-concerto-pacem-in-terris-al-baluardo-velasco.jpg

Un’atmosfera di rara intensità e un pubblico visibilmente incantato hanno fatto da cornice, ieri sera al Baluardo Velasco, al concerto Pacem in terris, eseguito dall’ensemble musicale Regina Pacis. L’evento si inserisce nel ricco programma di celebrazioni in onore della festa del Santuario Maria SS. Addolorata, che in questi giorni anima la città con momenti di arte, musica e spiritualità.

 

Sul palco si sono alternati talenti di primo piano: ai violini Alberto Sestiere, Vita Nastasi e Luisa Caldarella; le voci raffinate del mezzosoprano Maria Messana, del tenore Maurizio Indelicato e del soprano Maria Caterina Vitaggio; al pianoforte Marcella Mazzola e all’organo Roberto Marrone. A dirigere l’ensemble, con la consueta maestria, il M° Franco Giacomarro, che ha anche curato gli arrangiamenti dei brani proposti, capaci di fondere sacralità e suggestione musicale in un percorso artistico di forte impatto emotivo.

 

La serata ha raccolto lunghi applausi e sincero entusiasmo, confermando il valore di un’iniziativa che unisce devozione e cultura.

Il programma delle celebrazioni si concluderà questa sera, alle ore 21.00, in piazza Addolorata, con la Santa Messa solenne presieduta dall’Arciprete don Marco Renda, ultimo appuntamento di un cartellone che ha regalato alla comunità momenti di grande intensità spirituale e culturale.

 









