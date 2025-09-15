Sport: il Trapani annulla il -8. Buon pareggio per il Marsala. Erice a punteggio pieno

15/09/2025 06:00:00

La settimana che si è appena conclusa in Provincia di Trapani ha mostrato quanto lo sport non sia solo competizione, ma il carattere di una terra che non si limita ad applaudire, che vuole competere, che vuole emozionare. Ed è proprio nelle pieghe di queste sfide che si è notato quanto il territorio trapanese desiderava respirare Sport a pieni polmoni: la Pallamano Erice ha confermato di essere una corazzata, il Trapani Shark ha mostrato lucidità e potenza contro un avversario di valore, Alcamo femminile ha lanciato segnali incoraggianti nonostante la giovinezza del roster, e Marsala Volley resta sotto osservazione con speranze e attese affidate alla Campagna Abbonamenti per la serie A2.

Handball: l’AC Life Style Handball Erice continua la sua marcia trionfale a punteggio pieno. Nella trasferta contro Casalgrande Padana ha dominato con un pirotecnico 37‑15. Il match, risultato mai in discussione, si è indirizzato già nel primo tempo, grazie a un avvio aggressivo, efficace e preciso da parte delle “Arpie”. Con questa vittoria, Erice si conferma al primo posto in classifica, rafforzando il proprio primato in vista della sosta per le Nazionali. Dopo la pausa, le ericine torneranno in campo per un doppio impegno europeo in European Cup contro le serbe dello ZRK Zeleznicar Indija, il 26 e 28 settembre al PalaCardella. Se Erice mantiene questo livello, potrà non solo lottare per i titoli nazionali ma fare bene anche in Europa.

Basket: la Trapani Shark conquista un’affermazione importante nel “III Torneo Vila de Llavaneres”, imponendosi su Baxi Manresa con il punteggio 93‑75. Tra i protagonisti per Trapani: Notae (22), Eboua (15), Ford (15), Allen (12), Petrucelli (10). Questa vittoria dimostra che Trapani Shark non è arrivata a questo precampionato per fare numero: c’è lucidità, c’è capacità di chiudere i quarti in attivo, e soprattutto di resistere quando gli avversari tornano su di morale. La gestione dei falli, la profondità che consente di ruotare, le giocate efficaci in transizione sono segnali chiari. Se riusciranno a mantenere questa intensità lontano da casa e a migliorare la continuità nei momenti più delicati (quando Manresa ha provato a rientrare), le ambizioni possono trasformarsi in qualcosa di concreto.

Volley: parte la Campagna Abbonamenti del Marsala Volley che si accinge a giocare il Campionato di serie A2 di volley femminile. Dopo queste settimane di allenamento, i segnali sono quelli di una società che vuole puntare in alto costruendo un’affidabilità mentale. Le gare amichevoli già giocate e quelle in programma prima dell'inizio della stagione regolare saranno fondamentali per comprendere dove può arrivare. Proprio nel test match giocato a Caltanissetta contro l'Akademia Sant'Anna Messina sarà il Presidente Massimo Alloro a rilasciare una dichiarazione: "Oggi era importante iniziare a mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, iniziare ad assimilare il sistema di gioco che il nostro coach ci sta trasmettendo. L’Akademia Sant’Anna è una squadra che incontreremo nel nostro girone di serie A2 e questo allenamento congiunto a Caltanissetta è stato una grande occasione di crescita. Abbiamo messo in campo testa e cuore, continueremo a farlo, perché è da qui che passa il nostro percorso".

Basket Femminile: la Sicily by Car Alcamo Basket ha disputato la prima amichevole stagionale. Nel derby contro la Passalacqua Ragusa al PalaTresanti, il roster di Coach Ferrara, ha perso di misura 65‑69. I test amichevoli servono proprio a questo, capire a che punto è il lavoro, dove limare. Alcamo ha mostrato coraggio sfidando una delle candidate per il titolo e restando punto a punto per gran parte del match. Le performance individuali sono un elemento di fiducia, ma più importante è il carattere che la squadra ha dimostrato nei momenti di difficoltà. Se riusciranno a sistemare la resistenza fisica e la continuità nei momenti finali, potrebbero essere una sorpresa nel prossimo campionato. Tra le giocatrici più in evidenza: Hajdin con 16 punti, Nikolic con 12; buone prove anche da Vella (8), Mitreva (9) e Caliendo (7). Ragusa ha fatto valere la svedese Johnson con 15 punti.



Calcio serie C: il Trapani Calcio ha offerto una vera e propria prova di carattere, ribaltando ogni pronostico e annullando di fatto la penalizzazione inflitta in avvio di stagione. Con una prestazione maiuscola, i granata hanno superato la Casertana per 2-0. I gol di Longo e Russo hanno fatto esplodere di gioia il Provinciale, regalando alla squadra tre punti fondamentali che le permettono di cancellare il -8 di penalizzazione e di guardare al futuro con ritrovato ottimismo. La vittoria non è stata solo un risultato numerico, ma la dimostrazione di una squadra che, nonostante le difficoltà iniziali, ha saputo compattarsi e rispondere sul campo, dimostrando solidità difensiva e cinismo in attacco. La passione dei tifosi, che non hanno mai smesso di credere nella propria squadra, si è unita alla grinta dei giocatori per creare un mix esplosivo che ha permesso di superare le avversità. Questo è il calcio che piace: fatto di sacrifici, di lotte e di successi che hanno il sapore della giustizia sportiva.

Calcio Eccellenza: Il Marsala 1912 ha dimostrato il proprio spirito combattivo in trasferta, strappando un pareggio per 1-1 contro l'Unitas Sciacca in una partita ricca di colpi di scena. Dopo un primo tempo equilibrato, condizionato dall'infortunio di Licata per i verdenero, il Marsala ha avuto l'occasione di portare a casa il bottino pieno. La squadra lilybetana ha beneficiato di due calci di rigore, il primo fallito e il secondo trasformato da Costa. Ma lo Sciacca, spinto dal proprio pubblico, ha trovato il pareggio in pieno recupero grazie a una prodezza di Pierce. Nonostante la beffa finale, la prestazione del Marsala è da considerarsi positiva, con la squadra che ha mostrato di avere un buon impianto di gioco e una buona tenuta atletica. Tuttavia, il carattere mostrato dalla squadra e la capacità di creare occasioni da rete sono segnali incoraggianti. Il pareggio non deve scoraggiare, ma piuttosto fungere da stimolo per continuare a lavorare sulle imperfezioni e trovare una maggiore efficacia sotto porta.

Futsal: esordio da incorniciare per il Marsala Futsal in Coppa Divisione. La squadra di mister Rafa Torrejon ha conquistato una preziosa vittoria esterna per 2-1 contro il Cus Palermo nella prima gara del triangolare. I gol di Tendero, su rigore, e di Cazzin, frutto di uno schema ben congegnato, hanno permesso ai marsalesi di partire con il piede giusto in una stagione che si preannuncia impegnativa in A2. L'esordio ha mostrato un Marsala Futsal determinato e compatto, capace di imporre il proprio gioco e di resistere al ritorno degli avversari nel secondo tempo. La vittoria è un'importante iniezione di fiducia per l'intero ambiente, che si appresta a vivere un campionato di alto livello. L'esordio vincente del Marsala Futsal è la migliore conferma che il duro lavoro e la strategia tecnica ripagano sempre. Partire con una vittoria in una competizione così importante non è solo un buon risultato, ma un segnale che il gruppo è unito e pronto a lottare per ogni pallone. La compattezza dimostrata in campo e la capacità di gestire i momenti di difficoltà sono le basi su cui costruire una stagione di successo.

Automobilismo: la Cronoscalata Monte Erice ha offerto un weekend di grande spettacolo e adrenalina, con i piloti locali che hanno saputo distinguersi. L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco, e in particolare sono da segnalare le prestazioni di due trapanesi. Beppe Giacalone, in un'intervista esclusiva, ha raccontato le sue sensazioni e la sua gara, dimostrando il forte legame tra il pilota e la sua terra, un legame fatto di passione e di tradizioni motoristiche. Altro grande protagonista è stato Flavio Catalano, che ha ottenuto un ottimo successo nella categoria riservata alle auto storiche, a bordo della sua Fiat 128. La sua vittoria è un ulteriore sigillo sulla qualità e il talento dei piloti trapanesi, capaci di eccellere anche in competizioni di alto livello. Il motorismo trapanese è un'eccellenza che merita di essere celebrata. La Cronoscalata Monte Erice non è solo una gara, ma un evento che unisce sport, storia e territorio. I successi di piloti come Giacalone e Catalano dimostrano che la passione per i motori in questa provincia non si spegne mai, ma anzi continua a ruggire, portando il nome di Trapani sul podio delle competizioni nazionali. È una tradizione da custodire e da valorizzare, che rappresenta un patrimonio sportivo e culturale di inestimabile valore.



