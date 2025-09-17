Marsala, al Teatro Sollima ritorna la stagione teatrale popolare 

17/09/2025 20:00:00

Il sipario del Teatro Sollima di Marsala è pronto a riaprirsi per accogliere la Stagione Sociale Popolare 2025-2026, diretta da Katia e Giuseppe Oddo di Oddo Management. Un cartellone ricco di titoli e interpreti di rilievo che, tra novembre e marzo, accompagnerà il pubblico con cinque appuntamenti e uno spettacolo speciale fuori abbonamento.

Il cartellone

La rassegna prenderà il via lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18.30 con lo spettacolo “Il padre della sposa”, interpretato da Gino Astorina ed Edoardo Saitta.

Seguiranno:

29 dicembre 2025 – “L’uomo, la bestia e la virtù” con Edoardo e Salvo Saitta

– con 8 gennaio 2026 – “Due dozzine di rose scarlatte” con Toti Mancuso e Totino La Mantia

– con e 2 febbraio 2026 – “Lo scambio” con Edoardo Saitta

– con 16 marzo 2026 – “L’alba del terzo millennio” con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

A questi si aggiunge un evento speciale, fuori abbonamento, in programma sabato 25 gennaio 2026: “Sorelle – Mia e Loredana”, spettacolo scritto e interpretato da La Commare, con la regia di Mario Incudine, dedicato alle vite di Mia Martini e Loredana Bertè.

Teatro come luogo di comunità

“Siamo molto contenti – dichiarano Katia e Giuseppe Oddo – di essere riusciti anche quest’anno a riportare al Teatro Sollima di Marsala la rassegna sociale popolare, pensata come un momento di incontro e condivisione, aperto in particolare a pensionati e giovani. Grazie a prezzi accessibili e a un cartellone di qualità, vogliamo rendere il teatro uno spazio alla portata di tutti. Un sentito ringraziamento va al Comune di Marsala e all’associazione Si può fare per il prezioso sostegno. Vi aspettiamo a teatro: perché il teatro è cultura, è comunità, ed è importante viverlo insieme”.



