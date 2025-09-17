Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
17/09/2025 20:00:00

Marsala, al Teatro Sollima ritorna la stagione teatrale popolare 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/marsala-al-teatro-sollima-ritorna-la-stagione-teatrale-popolare-450.jpg

Il sipario del Teatro Sollima di Marsala è pronto a riaprirsi per accogliere la Stagione Sociale Popolare 2025-2026, diretta da Katia e Giuseppe Oddo di Oddo Management. Un cartellone ricco di titoli e interpreti di rilievo che, tra novembre e marzo, accompagnerà il pubblico con cinque appuntamenti e uno spettacolo speciale fuori abbonamento.

 

Il cartellone

La rassegna prenderà il via lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18.30 con lo spettacolo “Il padre della sposa”, interpretato da Gino Astorina ed Edoardo Saitta.

Seguiranno:

  • 29 dicembre 2025“L’uomo, la bestia e la virtù” con Edoardo e Salvo Saitta
  • 8 gennaio 2026“Due dozzine di rose scarlatte” con Toti Mancuso e Totino La Mantia
  • 2 febbraio 2026“Lo scambio” con Edoardo Saitta
  • 16 marzo 2026“L’alba del terzo millennio” con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

A questi si aggiunge un evento speciale, fuori abbonamento, in programma sabato 25 gennaio 2026: “Sorelle – Mia e Loredana”, spettacolo scritto e interpretato da La Commare, con la regia di Mario Incudine, dedicato alle vite di Mia Martini e Loredana Bertè.

 

Teatro come luogo di comunità

Siamo molto contenti – dichiarano Katia e Giuseppe Oddo – di essere riusciti anche quest’anno a riportare al Teatro Sollima di Marsala la rassegna sociale popolare, pensata come un momento di incontro e condivisione, aperto in particolare a pensionati e giovani. Grazie a prezzi accessibili e a un cartellone di qualità, vogliamo rendere il teatro uno spazio alla portata di tutti. Un sentito ringraziamento va al Comune di Marsala e all’associazione Si può fare per il prezioso sostegno. Vi aspettiamo a teatro: perché il teatro è cultura, è comunità, ed è importante viverlo insieme”.

 









Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757692608-0-buscaino-ceramiche-e-palazzetti-insieme-al-cous-cous-fest-2025-con-uno-stand-dedicato.png

Buscaino Ceramiche e Palazzetti insieme al Cous Cous Fest 2025 con uno...

Native | 15/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/1757925337-0-essepiauto-fino-a-11-000-euro-di-incentivi-per-l-acquisto-di-auto-elettriche.jpg

Essepiauto, fino a 11.000 euro di incentivi per l’acquisto di auto...