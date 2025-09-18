Sezioni
Cronaca
18/09/2025 09:06:00

Buongiorno24 del 18 Settembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758179314-0-buongiorno24-del-18-settembre-2025.jpg

Buongiorno24, giovedì 18 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Trapani-Birgi riparte con Ryanair
Base operativa, due aeromobili e 1,5 milioni di passeggeri all’anno. Conferenza stampa il 24 settembre a Marsala. Ma resta la tensione sul futuro dello scalo con la scuola Nato per i piloti di F-35.

Violenza sulle donne, intervento della Polizia a Trapani
Un giovane ha aggredito la compagna in strada, trascinandola in auto. Individuato e bloccato: disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare.

Calenda a Palermo: “Serve il commissariamento della Sicilia”
Il leader di Azione attacca il governo regionale: “Un sistema che serve a piazzare amici e a distribuire soldi, non ai cittadini”.

Manovra quater all’Ars, il debutto tra le polemiche
Previsti 27 milioni per i deputati di maggioranza e 8 per l’opposizione. Le somme, dicono, non potranno finanziare sagre e feste ma solo interventi strutturali.

Marsala, proprietario minacciato dall’inquilino
Un 40enne aggredito e insultato da un 20enne nordafricano che non pagava l’affitto. Denunciato.

Incendio nel centro di Marsala
Un’abitazione non abitata in via Nuccio è andata a fuoco. Paura tra i residenti: segnalati due giovani in fuga.

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.



