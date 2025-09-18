Buongiorno24 del 18 Settembre 2025

Buongiorno24, giovedì 18 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:
Trapani-Birgi riparte con Ryanair Base operativa, due aeromobili e 1,5 milioni di passeggeri all’anno. Conferenza stampa il 24 settembre a Marsala. Ma resta la tensione sul futuro dello scalo con la scuola Nato per i piloti di F-35.
Violenza sulle donne, intervento della Polizia a Trapani Un giovane ha aggredito la compagna in strada, trascinandola in auto. Individuato e bloccato: disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare.
Calenda a Palermo: “Serve il commissariamento della Sicilia” Il leader di Azione attacca il governo regionale: “Un sistema che serve a piazzare amici e a distribuire soldi, non ai cittadini”.
Manovra quater all’Ars, il debutto tra le polemiche Previsti 27 milioni per i deputati di maggioranza e 8 per l’opposizione. Le somme, dicono, non potranno finanziare sagre e feste ma solo interventi strutturali.
Marsala, proprietario minacciato dall’inquilino Un 40enne aggredito e insultato da un 20enne nordafricano che non pagava l’affitto. Denunciato.
Incendio nel centro di Marsala Un’abitazione non abitata in via Nuccio è andata a fuoco. Paura tra i residenti: segnalati due giovani in fuga.
Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.
Pochi gesti quotidiani possiedono la carica rituale della preparazione di un caffè. Al centro di questa abitudine così radicata si trova un elettrodomestico che ha conosciuto più di un secolo di trasformazioni, evolvendosi da...
Buongiorno24, giovedì 18 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:Trapani-Birgi riparte con RyanairBase operativa, due aeromobili e 1,5 milioni di passeggeri all’anno. Conferenza stampa il 24...
Il sipario del Cine Teatro Ariston di Trapani è pronto a riaprirsi. La stagione teatrale “Il Teatro si racconta” si articolerà in otto appuntamenti imperdibili, con un cartellone ricco e variegato che abbraccia...
È stata scritta una nuova pagina nella lunga vicenda della refezione scolastica a Marsala. Con la determinazione n. 277 del 16 settembre 2025, l’Istituzione comunale Marsala Schola ha preso atto dell’aggiudicazione del...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...