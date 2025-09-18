Sezioni
Cronaca
18/09/2025 08:51:00

Marsala, la mensa scolastica riparte con Siciliana Pasti dopo la nuova aggiudicazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/marsala-la-mensa-scolastica-riparte-con-siciliana-pasti-dopo-la-nuova-aggiudicazione-450.jpg

È stata scritta una nuova pagina nella lunga vicenda della refezione scolastica a Marsala. 

Con la determinazione n. 277 del 16 settembre 2025, l’Istituzione comunale Marsala Schola ha preso atto dell’aggiudicazione del servizio di mensa per i prossimi 21 mesi al raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da Vivenda spa, con Siciliana Pasti srl e Bitti srl. 

Per la storica azienda trapanese, che da oltre quarant’anni opera nel settore della ristorazione collettiva, si tratta di un ritorno in primo piano in un comparto strategico come quello delle mense scolastiche. L’appalto, del valore complessivo di 3,1 milioni di euro oltre IVA e oneri di sicurezza pari a 23.625 euro, prevede la distribuzione di 590.625 pasti con un costo unitario di 5,29 euro, oltre alla gestione digitale di iscrizioni e prenotazioni. Il servizio prenderà avvio il 1° ottobre 2025, con possibilità di esecuzione anticipata in quanto rientra tra i servizi pubblici essenziali. La durata coprirà tre anni scolastici, fino a febbraio 2028, ma è prevista anche la possibilità di un rinnovo biennale, che estenderebbe ulteriormente l’affidamento.

L’impegno di spesa è già stato programmato sul bilancio comunale 2025-2027. Alle spalle c’è una vicenda complessa, segnata da contenziosi e sentenze che hanno modificato gli equilibri della gara. Dopo l’annullamento dell’affidamento del 2024 a Serenissima Ristorazione, dichiarato inefficace dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, Marsala Schola ha provveduto a riassegnare il servizio. Con il nuovo contratto al RTI guidato da Vivenda, si chiude così una fase di incertezza che aveva generato preoccupazioni tra famiglie e scuole. 

Oggi l’attenzione è rivolta alla ripartenza: Siciliana Pasti, insieme ai partner di RTI, si prepara a garantire la continuità del servizio e a riportare stabilità nella gestione di un settore che tocca da vicino migliaia di studenti e le loro famiglie.





