Shorùq Arcigay Trapani partecipa  a Marsala al festival “Il mare colore dei libri"

18/09/2025 09:45:00

Shorùq Arcigay Trapani parteciperà alla quinta edizione del festival letterario Il mare colore dei libri, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre al Parco Archeologico Lilibeo – Baglio Anselmi di Marsala.

L’iniziativa, promossa da Navarra Editore, conferma il suo ruolo di presidio culturale gratuito e aperto a tutt*, in un momento non semplice per il mondo dei libri e della cultura, e si presenta come un “segnale di resistenza” per ribadire l’importanza del dialogo attraverso storie e narrazioni.

All’interno della rassegna, Shorùq proporrà un ciclo di letture tematiche sul valore della memoria, sulla convivenza nelle differenze e sull’identità. A dare voce ai testi saranno artiste e artisti del territorio: Luana Rondinelli, Francesco Vinci, Massimo Licari, Loredana Salerno e Daniele Bertolino.

Ogni intervento intreccerà esperienze e riflessioni legate a appartenenza, amore, cambiamento e marginalità, tematiche al centro delle battaglie civili e dei diritti LGBTQIA+. Le letture, pensate come momenti di ascolto e condivisione, offriranno al pubblico la possibilità di vivere la cultura come pratica di incontro e inclusione.

Oltre al programma artistico, Shorùq Arcigay Trapani sarà presente con uno spazio informativo aperto a chi desidera conoscere le attività dell’associazione, tesserarsi o incontrare la comunità LGBTQIA+ locale.

Il festival, che ospiterà anche editori indipendenti, attività per bambin* nell’Area Kids, spazi relax e percorsi guidati all’interno del parco archeologico, si conferma così un punto di riferimento per la promozione della lettura e della partecipazione attiva.

Con la sua presenza, Shorùq ribadisce la necessità di dare voce a storie che troppo spesso restano ai margini, portandole al centro di un evento letterario aperto e condiviso.



