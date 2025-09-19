Sezioni
Cronaca
19/09/2025 09:13:00

Buongiorno24 del 19 Settembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758266087-0-buongiorno24-del-19-settembre-2025.jpg

Buongiorno24, venerdì 19 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Pif e la provocazione sulla Sicilia
«Per sconfiggere la mafia bombardiamo l’isola». L’attore e regista palermitano scuote il dibattito nazionale con un parallelo duro con Gaza e la reazione del governo italiano.

Si vive meglio nei piccoli centri
Parla la ricercatrice marsalese Federica Montana: la qualità della vita nei borghi può battere quella delle città.

Trapani, hackerati i profili del sindaco Tranchida
Il primo cittadino denuncia accessi illegali a Telegram, Instagram e Facebook: “Un clima di attacchi e delegittimazioni che dura da mesi”.

Il Prefetto incontra Assostampa: “Massimo sostegno alla libertà di stampa”
Daniela Lupo riceve i giornalisti trapanesi e ribadisce: “Informazione libera e indipendente è presupposto della democrazia”.

Opportunità Coesione, oltre 270 milioni per il Trapanese
Dal marketing digitale al risparmio energetico, ecco come imprese e Comuni possono sfruttare i fondi europei e nazionali 2021-2027.

Sanità, la fuga dei pazienti dalla Sicilia costa 240 milioni l’anno
Si parte per curarsi anche per tonsille e ortopedia di base. La Regione convoca manager e Asp.

La foto della settimana commentata da Vittorio Alfieri

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.



Cronaca | 2025-09-19 09:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/buongiorno24-del-19-settembre-2025-250.jpg

