Buongiorno24 del 19 Settembre 2025

19/09/2025 09:13:00

Buongiorno24, venerdì 19 settembre 2025

Pif e la provocazione sulla Sicilia

«Per sconfiggere la mafia bombardiamo l’isola». L’attore e regista palermitano scuote il dibattito nazionale con un parallelo duro con Gaza e la reazione del governo italiano.

Si vive meglio nei piccoli centri

Parla la ricercatrice marsalese Federica Montana: la qualità della vita nei borghi può battere quella delle città.

Trapani, hackerati i profili del sindaco Tranchida

Il primo cittadino denuncia accessi illegali a Telegram, Instagram e Facebook: “Un clima di attacchi e delegittimazioni che dura da mesi”.

Il Prefetto incontra Assostampa: “Massimo sostegno alla libertà di stampa”

Daniela Lupo riceve i giornalisti trapanesi e ribadisce: “Informazione libera e indipendente è presupposto della democrazia”.

Opportunità Coesione, oltre 270 milioni per il Trapanese

Dal marketing digitale al risparmio energetico, ecco come imprese e Comuni possono sfruttare i fondi europei e nazionali 2021-2027.

Sanità, la fuga dei pazienti dalla Sicilia costa 240 milioni l’anno

Si parte per curarsi anche per tonsille e ortopedia di base. La Regione convoca manager e Asp.

La foto della settimana commentata da Vittorio Alfieri

