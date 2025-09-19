Buongiorno24 del 19 Settembre 2025

Buongiorno24, venerdì 19 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:
Pif e la provocazione sulla Sicilia «Per sconfiggere la mafia bombardiamo l’isola». L’attore e regista palermitano scuote il dibattito nazionale con un parallelo duro con Gaza e la reazione del governo italiano.
Si vive meglio nei piccoli centri Parla la ricercatrice marsalese Federica Montana: la qualità della vita nei borghi può battere quella delle città.
Trapani, hackerati i profili del sindaco Tranchida Il primo cittadino denuncia accessi illegali a Telegram, Instagram e Facebook: “Un clima di attacchi e delegittimazioni che dura da mesi”.
Il Prefetto incontra Assostampa: “Massimo sostegno alla libertà di stampa” Daniela Lupo riceve i giornalisti trapanesi e ribadisce: “Informazione libera e indipendente è presupposto della democrazia”.
Opportunità Coesione, oltre 270 milioni per il Trapanese Dal marketing digitale al risparmio energetico, ecco come imprese e Comuni possono sfruttare i fondi europei e nazionali 2021-2027.
Sanità, la fuga dei pazienti dalla Sicilia costa 240 milioni l’anno Si parte per curarsi anche per tonsille e ortopedia di base. La Regione convoca manager e Asp.
La foto della settimana commentata da Vittorio Alfieri
Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.
