La Sigel Seap Marsala Volley presente al  3° Torneo Pietro Murania di Agrigento

19/09/2025 07:00:00

Si accendono i riflettori sul 3° Memorial Pietro Murania. Agrigento si prepara ad un weekend di grande pallavolo femminile, un concentrato di sport, ricordo e pura passione che infiammerà il nuovo Palazzetto dello Sport di “Via dei Normanni” Il 19 e 20 settembre 2025. La città si farà così teatro di un evento non solo sportivo ma intriso di profondo significato, dedicato alla memoria di un uomo che ha donato "anima e cuore a questo sport". Il parquet agrigentino vedrà confrontarsi un quartetto di squadre blasonate, la Sigel Seap Marsala Volley (Serie A2), la PVT Modica (B1), il Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna (A2) e la Tonno Callipo Vibo Valentia (B1). Per la Sigel Seap Marsala Volley, questo torneo rappresenta molto più di una semplice tappa di preparazione. È una preziosa occasione per misurarsi contro avversari quotati in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie A2 che vedrà il roster guidato da Coach Lino Giangrossi esordire in terra lombarda a Costa Volpino il 6 ottobre prossimo. La squadra, per metà rinnovata, saprà onorare il campo agrigentino con quella passione per questo sport e per la propria maglia che la rende un faro per i suoi tifosi che in tanti promettono di essere presenti al Torneo.

L'evento prenderà il via venerdì 19 settembre alle ore 18:00 con una conferenza stampa toccante, ospitata presso la sede della SEAP nella zona industriale di Agrigento. Sarà un momento di condivisione e ricordo, alla presenza della signora Marina, moglie di Pietro Murania, dell’amministratore delegato della Kemeco Paolo Grifo e del responsabile marketing Antonio Gargano, oltre ad autorità e rappresentanti della stampa. Il cuore pulsante del torneo batterà sabato 20 settembre con un programma serrato ed emozionante: Ore 10:00, Prima Semifinale: Sigel Seap Marsala vs PVT Modica - Ore 12:00, Seconda Semifinale: Gruppo Formula 3 Messina vs Tonno Callipo Vibo Valentia - Ore 17:00, Finale 3°-4° posto - Ore 19:00, Grande Finale 1°-2° posto e cerimonia di premiazione.

Un momento di profonda commozione sarà la consegna della Targa MVP, quest'anno dedicata a Simona Cinà, la giovane e talentuosa pallavolista palermitana tragicamente scomparsa. Simona sarà ricordata per il suo talento, la sua determinazione e l'incredibile passione che sapeva trasmettere a compagne, allenatori e tifosi. Un tributo che sottolinea come il Memorial Pietro Murania sia molto più di una semplice competizione sportiva: è occasione di ricordo, emozione e comunità.



