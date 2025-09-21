Sezioni
Antimafia
21/09/2025 17:00:00

Libera Sicilia sull'intervista al figlio di Riina: "Grave insulto alle vittime di mafia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/1758464037-0-libera-sicilia-sull-intervista-al-figlio-di-riina-grave-insulto-alle-vittime-di-mafia.png

Reazioni dure e indignate dopo la pubblicazione dell’intervista a Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, ospite del podcast “Lo Sperone”. A condannare con fermezza l’iniziativa è Libera Sicilia, che in una nota parla di “profonda preoccupazione” e di un messaggio “pericoloso per la democrazia e per le nuove generazioni”.

Secondo l’associazione fondata da don Luigi Ciotti, dare spazio e visibilità a chi continua a difendere l’operato criminale del padre, responsabile di decine di omicidi e stragi, non può essere considerato un atto di libertà di espressione, bensì “una distorsione della verità storica”.

 “È inaccettabile che si possa applaudire chi nega le responsabilità di uno dei principali artefici della stagione più sanguinosa della nostra Repubblica”, sottolinea Libera Sicilia.

 

Nel comunicato, il coordinamento regionale denuncia come la narrazione proposta rischi di “normalizzare la figura di un boss mafioso” presentandolo come un semplice padre di famiglia o, peggio, come un “uomo d’onore”. Un approccio che, secondo l’associazione, potrebbe alimentare modelli devianti e nocivi in un contesto sociale già segnato da nuove forme di violenza.

“La mafia non è cultura, non è sistema, non è famiglia – si legge ancora nella nota –. È morte, paura, silenzio. È la negazione stessa della libertà”.

 

L’organizzazione ribadisce infine la volontà di contrastare ogni tentativo di legittimazione o di edulcorazione della criminalità organizzata: “La memoria di tutte le vittime innocenti non può essere calpestata da chi, ancora oggi, sceglie di non prendere le distanze da quella storia di sangue”.

E conclude: “Raccontare la mafia non significa offrirle un microfono. Significa smascherarla, denunciarla, combatterla. Sempre”.



