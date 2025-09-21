Sezioni
Politica
21/09/2025 09:30:00

Anche Libera interviene sullo scontro politico a Trapani: “Serve un confronto civile"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/anche-libera-interviene-sullo-scontro-politico-a-trapani-serve-un-confronto-civile-450.jpg

Il presidio di Libera “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, esprime forte preoccupazione per il crescente clima di animosità che sta caratterizzando il dibattito pubblico cittadino in queste settimane.

 

Secondo l’associazione, il confronto politico e sociale, sia negli incontri pubblici sia attraverso i social network, sta sempre più degenerando in toni accesi e atteggiamenti che rischiano di minare la qualità della discussione democratica.

 

Libera ricorda che il diritto di espressione e la libertà di parola, principi cardine della Costituzione, non devono mai sfociare nella violenza verbale né tantomeno nella denigrazione di chi manifesta opinioni differenti. “I cittadini – si legge nella nota – non ricevono un buon servizio se il dialogo si riduce a un mero scambio di accuse”.

 

L’associazione auspica quindi un’inversione di rotta, invitando tutti – istituzioni, forze politiche, associazioni e singoli cittadini – ad "abbassare i toni polemici e a favorire un clima di confronto sereno e costruttivo, fondato sul rispetto reciproco e sull’ascolto".









