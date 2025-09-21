La Sigel Seap Marsala Volley terza al Trofeo Pietro Murania di Agrigento

21/09/2025 16:00:00

Si sono appena spenti i riflettori sul 3° Memorial Pietro Murania, un concentrato di pallavolo, ricordo e pura passione che ha infiammato il nuovo Palazzetto dello Sport di “Via dei Normanni” ad Agrigento nei giorni 19 e 20 settembre 2025. L'evento, giunto alla terza edizione, si conferma un appuntamento di rilievo per il volley siciliano ed è stato teatro di profondo significato, dedicato alla memoria di Pietro Murania, uomo di sport e imprenditore e nel ricordo anche della giovane pallavolista Simona Cinà recentemente scomparsa. Il parquet agrigentino ha visto confrontarsi un quartetto di squadre blasonate: la Sigel Seap Marsala Volley (Serie A2), la PVT Modica (B1), il Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna (A2) e la Tonno Callipo Vibo Valentia (B1). Per la Sigel Seap Marsala Volley, reduce dalla vittoria delle prime due edizioni del torneo, l'occasione era cruciale per misurarsi contro avversari quotati in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie A2.

Nonostante le ambizioni e l'intento di onorare il campo agrigentino con la passione che da sempre la contraddistingue, la Sigel Seap Marsala Volley di coach Lino Giangrossi, ha vissuto un weekend a due facce. Nella semifinale mattutina, le lilybetane hanno ceduto per 1-2 alla PVT Modica, al termine di una gara combattuta ma caratterizzata da fasi alterne di gioco. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere. Nella finale per il terzo posto, la squadra, per metà rinnovata in vista dell'A2, ha mostrato maggiore solidità e continuità di gioco, imponendosi con un netto 2-0 contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. A trionfare sul gradino più alto del podio è stata l’Akademia Sant’Anna Messina, che in Finale ha avuto la meglio sulla PVT Modica. Il premio MVP della manifestazione, che porta il nome della sfortunata Simona Cinà, è stato meritatamente assegnato alla schiacciatrice Aneta Zojzi del Messina.

Il 3° Memorial Pietro Murania si chiude con un albo d'oro aggiornato ed una Sigel Seap Marsala Volley, che pur non replicando i successi passati, ha dimostrato carattere e solidità, elementi fondamentali in vista dell'esordio in Serie A2 il 6 ottobre prossimo in terra lombarda a Costa Volpino. La palla torna ora sul proprio 9X9 del campionato, portando con sé l’eco delle emozioni e dei ricordi che solo il volley, vissuto con anima e cuore, sa regalare.



