Buongiorno24 di lunedì 22 Settembre 2025

Marsala, sabato sera di violenza

Ancora una rissa in piazza della Repubblica: marsalesi e immigrati si affrontano davanti ai passanti. Feriti e paura nel cuore del centro storico.

Notte di incidenti, ospedale sotto pressione

Al “Paolo Borsellino” arrivano feriti da tre diversi sinistri, il più grave a Capo Boeo. Operato d’urgenza un ragazzino, poi trasferito a Palermo.

Sciopero per la Palestina

Oggi la mobilitazione legata alla missione della Global Sumud Flotilla.

Sanità, arriva lo sportello Fast Track

Attivato nei CUP dell’Asp di Trapani per gestire le prescrizioni urgenti (classe U) e brevi (classe B).

Regione, si dimette l’assessore Barbagallo

“Ragioni personali” alla base della scelta. Torna lo spettro del rientro in giunta di Sammartino, sotto processo per corruzione.

Il meglio – o il peggio – delle dirette di Antonini

Il leader di Futuro continua tra strafalcioni e insulti a monopolizzare il dibattito cittadino.

Totò Riina jr intervistato da due podcaster

Con noi Gery Palazzotto per analizzare la deriva: le parole in libertà non sono libertà di parola.

Marsala, vandalismi al cimitero

Una lettrice denuncia: “Almeno 17 lapidi rotte, compresa quella di mio padre. Non è degrado, ma atti volontari”.

Trapani marcia per la pace

In silenzio da piazza Vittorio Veneto a piazza Mauro Rostagno: due giorni di memoria e cooperazione.

