Leonardo Bonucci domani a Trapani per un evento benefico con Live Charity
Sarà a Trapani domani, martedì 23 settembre, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, oggi assistente del Ct Gattuso con l’Italia.
Bonucci, testimonal principale dell’ente benefico Live Charity, con cui collabora da oltre 12 anni, arriverà in città per un duplice appuntamento: la consegna di un defibrillatore nell’ambito del progetto Italia Cardioprotetta e la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi di due campetti sportivi comunali. Si tratta delle aree di via Omero e via Sceusa/via Rodolico, che Live Charity ha ottenuto tramite bando dal Comune di Trapani.
I due spazi saranno oggetto di un intervento di riqualificazione che coinvolgerà i ragazzi dei quartieri e le associazioni del territorio. L’impegno di Live Charity, condiviso da Bonucci, punta a rendere queste strutture punti di aggregazione, con l’aggiunta di aree gioco e spazi dedicati a basket e pallavolo.
La giornata si concluderà con una cena benefica di raccolta fondi al ristorante Vintage, evento già sold out con i posti completamente esauriti.
Ogni giorno migliaia di imprenditori lanciano nuovi prodotti, aprono attività commerciali, creano brand destinati a conquistare il mercato. Ma quanti di loro si fermano a riflettere su una domanda cruciale: chi possiede davvero il nome che...
Sarà a Trapani domani, martedì 23 settembre, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, oggi assistente del Ct Gattuso con l’Italia.Bonucci, testimonal principale dell’ente benefico...
Pochi gesti quotidiani possiedono la carica rituale della preparazione di un caffè. Al centro di questa abitudine così radicata si trova un elettrodomestico che ha conosciuto più di un secolo di trasformazioni, evolvendosi da...
Come educare figli sereni in un mondo dominato da social media e videogiochi? Come affrontare capricci e crisi adolescenziali senza perdere la pazienza? A queste domande risponderà la nuova “Scuola Genitori”, in partenza il 10...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...