Cultura

» Sociale
22/09/2025 09:30:00

Leonardo Bonucci domani a Trapani per un evento benefico con Live Charity

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/leonardo-bonucci-domani-a-trapani-per-un-evento-benefico-con-live-charity-450.jpg

Sarà a Trapani domani, martedì 23 settembre, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, oggi assistente del Ct Gattuso con l’Italia.

Bonucci, testimonal principale dell’ente benefico Live Charity, con cui collabora da oltre 12 anni, arriverà in città per un duplice appuntamento: la consegna di un defibrillatore nell’ambito del progetto Italia Cardioprotetta e la cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi di due campetti sportivi comunali. Si tratta delle aree di via Omero e via Sceusa/via Rodolico, che Live Charity ha ottenuto tramite bando dal Comune di Trapani.

I due spazi saranno oggetto di un intervento di riqualificazione che coinvolgerà i ragazzi dei quartieri e le associazioni del territorio. L’impegno di Live Charity, condiviso da Bonucci, punta a rendere queste strutture punti di aggregazione, con l’aggiunta di aree gioco e spazi dedicati a basket e pallavolo.

La giornata si concluderà con una cena benefica di raccolta fondi al ristorante Vintage, evento già sold out con i posti completamente esauriti.









