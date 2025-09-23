Marsala Volley: la sfida alla A2 prende forma. Presentazione al CousCous Fest di San Vito

23/09/2025 11:00:00

Stasera alle 20:30 al Bia Theatre di Piazza Santuario a San Vito Lo Capo, sotto i riflettori dell’arte, dell’aroma e della cultura del CousCous Fest, la Sigel Seap Marsala Volley alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione 2025/2026 con la presentazione della squadra che affronterà il prossimo Campionato di Serie A2 Femminile. L’evento rappresenta non soltanto una passerella istituzionale, ma il punto di partenza concreto di un progetto tecnico che ambisce a coniugare qualità, passione, radicamento territoriale e competitività.

“Tornare in serie A è un momento di grande orgoglio – dichiara il Presidente del Marsala Volley Massimo Alloro – ripartiamo con il solito entusiasmo e la passione di sempre. Questo momento solenne non poteva trovare riflettori migliori del grande palcoscenico del CousCous Fest, un evento che unisce lo sport all’identità, alla tradizione, al turismo presentando la Sigel Seap Marsala Volley come ambasciatrice dello sport siciliano di alto livello”.

Durante la serata verranno presentate giocatrici, tecnici e dirigenti che comporranno l’organico per affrontare il campionato puntando su esperienza, duttilità, impegno e spirito di squadra. L’obiettivo è costruire un gruppo coeso, pronto a sostenere le sfide che la Serie A2 pone innanzi. E’ un progetto che mette insieme competenza, passione e territorio. Marsala merita di essere palcoscenico di partite emozionanti con famiglie e tifosi che si mobilitano a sostenerne il nome. E’ l’opportunità di consolidare una comunità intorno al volley, di ispirare le nuove generazioni e di dimostrare che la Sicilia può diventare protagonista non solo nella partecipazione, ma anche nella leadership sportiva.



