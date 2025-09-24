Tromba d'aria nel mare dello Stagnone di Marsala 

24/09/2025 14:37:00

Dopo una breve tregua nelle prime ore della giornata, il maltempo è tornato a colpire la provincia di Trapani. A Marsala, nello specchio d’acqua dello Stagnone si è formata una spettacolare e al tempo stesso preoccupante tromba marina, sviluppatasi dietro l’Isola Lunga. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi, ma che conferma l’instabilità atmosferica che da giorni insiste sulla Sicilia occidentale.

La mattinata era già stata segnata da allagamenti a Trapani, soprattutto nella zona di via Marsala, via Libica e in altri punti sensibili della città, con disagi per la circolazione e difficoltà per residenti e commercianti.

Situazione critica anche in altri centri della provincia: ad Alcamo, il sindaco Domenico Surdi, alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e delle segnalazioni di criticità sul territorio, ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole.

Le previsioni non escludono ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, con possibili temporali e raffiche di vento. La protezione civile invita i cittadini a prestare massima prudenza negli spostamenti e a evitare zone a rischio allagamento.



