Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
24/09/2025 14:37:00

Tromba d'aria nel mare dello Stagnone di Marsala 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758717889-0-tromba-d-aria-nel-mare-dello-stagnone-di-marsala.png

Dopo una breve tregua nelle prime ore della giornata, il maltempo è tornato a colpire la provincia di Trapani.  A Marsala, nello specchio d’acqua dello Stagnone si è formata una spettacolare e al tempo stesso preoccupante tromba marina, sviluppatasi dietro l’Isola Lunga. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi, ma che conferma l’instabilità atmosferica che da giorni insiste sulla Sicilia occidentale.

 

La mattinata era già stata segnata da allagamenti a Trapani, soprattutto nella zona di via Marsala, via Libica e in altri punti sensibili della città, con disagi per la circolazione e difficoltà per residenti e commercianti.

 

Situazione critica anche in altri centri della provincia: ad Alcamo, il sindaco Domenico Surdi, alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e delle segnalazioni di criticità sul territorio, ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole.

 

Le previsioni non escludono ulteriori precipitazioni nelle prossime ore, con possibili temporali e raffiche di vento. La protezione civile invita i cittadini a prestare massima prudenza negli spostamenti e a evitare zone a rischio allagamento.



Meteo | 2025-09-24 14:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758717889-0-tromba-d-aria-nel-mare-dello-stagnone-di-marsala.png

Tromba d'aria nel mare dello Stagnone di Marsala 

Dopo una breve tregua nelle prime ore della giornata, il maltempo è tornato a colpire la provincia di Trapani.  A Marsala, nello specchio d’acqua dello Stagnone si è formata una spettacolare e al tempo stesso preoccupante...







Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758634449-0-tecnicomar-al-monaco-yacht-show-2025-con-l-ecomar-sx-selezionata-nel-programma-blue-wake-trade.jpg

Tecnicomar al Monaco Yacht Show 2025 con l’ECOMAR SX,...