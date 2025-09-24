Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
24/09/2025 08:00:00

Beach Bocce: la messinese Grazia Gemelli bronzo ai Campionati Italiani cat. B

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/beach-bocce-la-messinese-grazia-gemelli-bronzo-ai-campionati-italiani-cat-b-450.jpg

È un super fine settimana per le bocce siciliane, dopo l'argento di Vindigni (Iblea Bocce) ai Campionati Italiani di Beach Bocce, Grazia Gemelli si porta a casa uno splendido terzo posto ai Campionati Italiani di categoria B. Domenica a Napola, è andato in scena il Master 2025, gara a cui hanno accesso solo i migliori otto giocatori siciliani. L'atleta della Rsport Messina Grazia Gemelli ai Tricolori di Lainate (MI) parte subito forte battendo nel girone Manuela Angelini (Sammartinese) e Patrizia Zara (SOMS), due successi che la proiettano nella finale di girone contro Giada Lombardo (Bocciofila Bolzano). La partita è equilibrata ma Grazia Gemelli riesce a vincere grazie a una strepitosa bocciata al volo di precisione, colpendo la boccia giusta la siciliana si porta a 12 vincendo la partita. La messinese arriva così alla semifinale Tricolore dove si trova davanti la milanese Marta Colnago (Sperone), il match sembra ben indirizzato con Gemelli che parte forte e si porta prima sull'8-0 e poi sul 9-2, nel finale però la lombarda riesce a ribaltare il risultato e a volare in finale. Dopo la gara resta un po' di amarezza ma anche l'orgoglio di essersi confermata tra le migliori atlete della categoria B d'Italia, non è la prima volta per Grazia che nel 2008 è riuscita a vincere il titolo e dieci anni prima a soli 14 anni aveva vinto il bronzo nella categoria Allievi competendo con atlete di età maggiore. 

Domenica il Bocciodromo di Napola, casa della Splendor, è stato il teatro del Master 2025, gara a cui hanno avuto accesso solo i migliori otto giocatori siciliani delle categorie A-B-C. Una domenica di grande spettacolo ed emozioni che ha visto trionfare nella categoria A Vito D'Antoni della società Edera Bambina di Marsala davanti a Stefano Bonfiglio della Splendor Napola. La società di casa è grande protagonista del Master, nelle due restanti categorie si prende entrambi i titoli grazie alle prestazioni di Alberto Fontana e di Vincenzo Tardia che si mettono alle spalle Stefano Ancona del Buseto e Daniele Giacalone della Rsport Messina rispettivamente nelle categorie B e C. Il Master 2025 ha avuto un succoso antipasto sabato nel Meeting dei Dirigenti vinto dalla coppia Alessandro D'Angelo (Rsport Messina) e Salvatore Parrinello (Petrosino), secondo posto per Vincenzo Tardia (Splendor Napola) e Filippo D'Alessandro (Ponte Ammiraglio). Dopo la gara i delegati provinciali, i presidenti e i rappresentati della società si sono confrontati sui principali temi delle bocce in Sicilia in vista dell'inizio della prossima stagione sportiva.



Native | 2025-09-23 09:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito-250.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Negli ultimi anni, le minacce informatiche sono diventate sempre più comuni anche nel  nostro Paese. Truffe via email, messaggi ingannevoli, virus che bloccano i dispositivi,  i rischi  sul web non mancano, sia per privati che...







Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758634449-0-tecnicomar-al-monaco-yacht-show-2025-con-l-ecomar-sx-selezionata-nel-programma-blue-wake-trade.jpg

Tecnicomar al Monaco Yacht Show 2025 con l’ECOMAR SX,...

Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758295180-0-minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...