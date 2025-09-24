Beach Bocce: la messinese Grazia Gemelli bronzo ai Campionati Italiani cat. B

24/09/2025 08:00:00

È un super fine settimana per le bocce siciliane, dopo l'argento di Vindigni (Iblea Bocce) ai Campionati Italiani di Beach Bocce, Grazia Gemelli si porta a casa uno splendido terzo posto ai Campionati Italiani di categoria B. Domenica a Napola, è andato in scena il Master 2025, gara a cui hanno accesso solo i migliori otto giocatori siciliani. L'atleta della Rsport Messina Grazia Gemelli ai Tricolori di Lainate (MI) parte subito forte battendo nel girone Manuela Angelini (Sammartinese) e Patrizia Zara (SOMS), due successi che la proiettano nella finale di girone contro Giada Lombardo (Bocciofila Bolzano). La partita è equilibrata ma Grazia Gemelli riesce a vincere grazie a una strepitosa bocciata al volo di precisione, colpendo la boccia giusta la siciliana si porta a 12 vincendo la partita. La messinese arriva così alla semifinale Tricolore dove si trova davanti la milanese Marta Colnago (Sperone), il match sembra ben indirizzato con Gemelli che parte forte e si porta prima sull'8-0 e poi sul 9-2, nel finale però la lombarda riesce a ribaltare il risultato e a volare in finale. Dopo la gara resta un po' di amarezza ma anche l'orgoglio di essersi confermata tra le migliori atlete della categoria B d'Italia, non è la prima volta per Grazia che nel 2008 è riuscita a vincere il titolo e dieci anni prima a soli 14 anni aveva vinto il bronzo nella categoria Allievi competendo con atlete di età maggiore.

Domenica il Bocciodromo di Napola, casa della Splendor, è stato il teatro del Master 2025, gara a cui hanno avuto accesso solo i migliori otto giocatori siciliani delle categorie A-B-C. Una domenica di grande spettacolo ed emozioni che ha visto trionfare nella categoria A Vito D'Antoni della società Edera Bambina di Marsala davanti a Stefano Bonfiglio della Splendor Napola. La società di casa è grande protagonista del Master, nelle due restanti categorie si prende entrambi i titoli grazie alle prestazioni di Alberto Fontana e di Vincenzo Tardia che si mettono alle spalle Stefano Ancona del Buseto e Daniele Giacalone della Rsport Messina rispettivamente nelle categorie B e C. Il Master 2025 ha avuto un succoso antipasto sabato nel Meeting dei Dirigenti vinto dalla coppia Alessandro D'Angelo (Rsport Messina) e Salvatore Parrinello (Petrosino), secondo posto per Vincenzo Tardia (Splendor Napola) e Filippo D'Alessandro (Ponte Ammiraglio). Dopo la gara i delegati provinciali, i presidenti e i rappresentati della società si sono confrontati sui principali temi delle bocce in Sicilia in vista dell'inizio della prossima stagione sportiva.



