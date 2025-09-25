Buongiorno24 di giovedì 25 settembre 2025

Ryanair torna a Trapani-Birgi Dopo anni di promesse mancate, arriva la svolta: dal 1° gennaio 2026 Birgi sarà la terza base siciliana della compagnia irlandese, con due aeromobili stazionati, 23 rotte (11 nuove) e 1,5 milioni di passeggeri l’anno. L’annuncio è stato dato alle Cantine Florio di Marsala davanti a operatori turistici, amministratori e studenti dell’Istituto Aeronautico di Trapani.
Turisti soccorrono un cane randagio La loro vacanza a Cornino si trasforma in un’odissea: rimpalli tra canili e vigili, accuse e discriminazioni. Dopo sette ore, solo una volontaria accoglie l’animale maltrattato.
Operazione “Virgilio” a Marsala Il pm Lisella ha chiesto nove condanne, da 3 anni e mezzo a 30 anni, per undici imputati accusati di spaccio nel quartiere Sappusi. Due le assoluzioni.
Bilancio regionale, dal deficit al surplus La Regione Siciliana azzera il disavanzo e chiude il 2024 con un avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi di euro. Un risultato definito storico.
Marsala verso le amministrative 2026 Si muovono gli scenari nel centrodestra: Nicola Fici si candida come alternativa a Grillo, Paolo Ruggieri invoca unità per non favorire la riconferma dell’attuale sindaco.
Palermo, inseguimento e rapina in autostrada Un padre e tre figli bloccano un’auto sulla A19: le vittime vengono picchiate con un tirapugni. Tre arresti.
Caso Natoli L’ex presidente della Corte d’Appello di Palermo chiede scusa alla famiglia Borsellino per le parole offensive: “Ero arrabbiato e disperato, mi dispiace profondamente”.
Nel centro storico di Marsala, in via G. Garraffa n. 3, a due passi da Porta Nuova, c’è un’osteria che in circa dieci anni ha saputo conquistare un posto speciale nella scena gastronomica cittadina.
È Osteria...
Mazara del Vallo si è ritrovata ancora una volta bloccata da un guasto ai passaggi a livello. Questa mattina le barriere ferroviarie di via Madonna del Paradiso sono rimaste chiuse per ore, mandando in tilt la circolazione urbana e isolando...
Una giornata all’insegna delle tradizioni contadine e dei sapori autentici del territorio. Domenica 28 settembre 2025, in C.da Ciavolo di Marsala, prende il via la prima edizione della Festa del Pastore – Sagra dei sapori caseari e della...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...