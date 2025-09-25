Buongiorno24 di giovedì 25 settembre 2025

25/09/2025 09:14:00

Ryanair torna a Trapani-Birgi

Dopo anni di promesse mancate, arriva la svolta: dal 1° gennaio 2026 Birgi sarà la terza base siciliana della compagnia irlandese, con due aeromobili stazionati, 23 rotte (11 nuove) e 1,5 milioni di passeggeri l’anno. L’annuncio è stato dato alle Cantine Florio di Marsala davanti a operatori turistici, amministratori e studenti dell’Istituto Aeronautico di Trapani.

Turisti soccorrono un cane randagio

La loro vacanza a Cornino si trasforma in un’odissea: rimpalli tra canili e vigili, accuse e discriminazioni. Dopo sette ore, solo una volontaria accoglie l’animale maltrattato.

Operazione “Virgilio” a Marsala

Il pm Lisella ha chiesto nove condanne, da 3 anni e mezzo a 30 anni, per undici imputati accusati di spaccio nel quartiere Sappusi. Due le assoluzioni.

Bilancio regionale, dal deficit al surplus

La Regione Siciliana azzera il disavanzo e chiude il 2024 con un avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi di euro. Un risultato definito storico.

Marsala verso le amministrative 2026

Si muovono gli scenari nel centrodestra: Nicola Fici si candida come alternativa a Grillo, Paolo Ruggieri invoca unità per non favorire la riconferma dell’attuale sindaco.

Palermo, inseguimento e rapina in autostrada

Un padre e tre figli bloccano un’auto sulla A19: le vittime vengono picchiate con un tirapugni. Tre arresti.

Caso Natoli

L’ex presidente della Corte d’Appello di Palermo chiede scusa alla famiglia Borsellino per le parole offensive: “Ero arrabbiato e disperato, mi dispiace profondamente”.

