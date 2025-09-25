Sezioni
25/09/2025
25/09/2025 09:14:00

Buongiorno24 di giovedì 25 settembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/buongiorno24-di-giovedi-25-settembre-2025-450.jpg

 Ryanair torna a Trapani-Birgi
Dopo anni di promesse mancate, arriva la svolta: dal 1° gennaio 2026 Birgi sarà la terza base siciliana della compagnia irlandese, con due aeromobili stazionati, 23 rotte (11 nuove) e 1,5 milioni di passeggeri l’anno. L’annuncio è stato dato alle Cantine Florio di Marsala davanti a operatori turistici, amministratori e studenti dell’Istituto Aeronautico di Trapani.

Turisti soccorrono un cane randagio
La loro vacanza a Cornino si trasforma in un’odissea: rimpalli tra canili e vigili, accuse e discriminazioni. Dopo sette ore, solo una volontaria accoglie l’animale maltrattato.

Operazione “Virgilio” a Marsala
Il pm Lisella ha chiesto nove condanne, da 3 anni e mezzo a 30 anni, per undici imputati accusati di spaccio nel quartiere Sappusi. Due le assoluzioni.

Bilancio regionale, dal deficit al surplus
La Regione Siciliana azzera il disavanzo e chiude il 2024 con un avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi di euro. Un risultato definito storico.

Marsala verso le amministrative 2026
Si muovono gli scenari nel centrodestra: Nicola Fici si candida come alternativa a Grillo, Paolo Ruggieri invoca unità per non favorire la riconferma dell’attuale sindaco.

Palermo, inseguimento e rapina in autostrada
Un padre e tre figli bloccano un’auto sulla A19: le vittime vengono picchiate con un tirapugni. Tre arresti.

Caso Natoli
L’ex presidente della Corte d’Appello di Palermo chiede scusa alla famiglia Borsellino per le parole offensive: “Ero arrabbiato e disperato, mi dispiace profondamente”.

 

Tutto questo e molto altro oggi a Buongiorno24, in diretta dalle 8.30 su Rmc 101, Tp24.it e sui nostri canali social. La redazione di Tp24 vi aspetta per commentare insieme i fatti del giorno.

 



