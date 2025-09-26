La penalizzazione confermata per il Trapani e la furia di Antonini

Otto punti di penalizzazione. Tanto resterà inciso nella classifica del Trapani Calcio, dopo il verdetto arrivato oggi dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha rigettato il ricorso presentato dalla società granata, dal presidente Valerio Antonini e dal segretario Vito Giacalone contro la sanzione inflitta per la vicenda dei crediti d’imposta inesistenti.

Nessuna riduzione, nessuno sconto. Il massimo grado della giustizia sportiva ha confermato in toto la decisione già assunta dalla Corte Federale d’Appello FIGC, lasciando inalterato anche il periodo di inibizione di sei mesi per i due dirigenti.

La reazione del patron del Trapani non si è fatta attendere. Pochi minuti dopo la comunicazione del dispositivo, Antonini ha affidato il suo sfogo ai social:

“APPENA ARRIVATO IL DISPOSITIVO con cui il Collegio ha respinto il ricorso presentato dai nostri legali. PER ME UNA DECISIONE ASSURDA. Ma c’è una cosa che ho saputo ora e che mi ha SCONVOLTO: le firme sono del Presidente Branca e di Maietta. Gli stessi che avevano rigettato il ricorso della Trapani Shark. Io sono andato al CONI per avere giustizia e vengo giudicato SEMPRE dalle stesse persone. Una roba MADE IN ITALY.”