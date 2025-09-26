Buongiorno24 del 26 Settembre 2025

Buongiorno24 di venerdì 26 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:
Monte Bonifato e Bosco d’Alcamo, estate senza incendi Per la seconda estate consecutiva nessun rogo ha colpito le riserve. Merito della guardianìa volontaria: 28 cittadini hanno presidiato le aree sensibili con turni di sorveglianza.
Mazara, città paralizzata dai passaggi a livello Un guasto ha bloccato per ore il traffico in via Madonna del Paradiso. I cittadini denunciano: “Problema noto da anni, ma mai risolto”.
Maxi-frode sul gasolio agricolo Decreto di condanna per 192 imputati tra Marsala e Petrosino. Contestato l’uso illecito di quasi 200 mila litri di gasolio: accisa evasa di 63 mila euro.
Appuntamenti di oggi
Ore 18, Biblioteca Fardelliana: presentazione del libro “Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore”. Interverrà Maddalena Rostagno.
Ore 21, Teatro Tonino Pardo: in scena “Falcone e Borsellino, ovvero il Muro dei Martiri”, opera di Antonio Fortunato per l’Ente Luglio Musicale Trapanese.
Allerta meteo in Sicilia occidentale La Protezione Civile regionale ha emesso avviso giallo per piogge e temporali fino alla mezzanotte di oggi.
Operazione “Blu Wave” La Corte d’appello di Palermo riduce le pene per sette imputati e assolve un ottavo. Confermata in larga parte la sentenza di primo grado sul traffico di sigarette dalla Tunisia.
Palermo, nuovo volto della magistratura Giura in Tribunale Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni: è la prima donna italiana di origini srilankesi a vincere il concorso in magistratura.
Bufera politica sul Ponte sullo Stretto La Cgil e le opposizioni chiedono il ritiro del progetto dopo i rilievi della Corte dei Conti. La Lega ribatte: “Sono farneticazioni, il progetto va avanti”.
Bravata a scuola, ragazza in ospedale Versata candeggina in una borraccia: la studentessa è ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Nuovo comandante a Trapani Il Reparto Operativo dei Carabinieri passa al Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto, 44 anni, originario della provincia di Rieti.
Vittorio Alfieri commenta con noi l’immagine della settimana.
