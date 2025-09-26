Sezioni
Cronaca
26/09/2025 08:59:00

Buongiorno24 del 26 Settembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/buongiorno24-del-26-settembre-2025-450.jpg

Buongiorno24 di venerdì 26 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

 

Monte Bonifato e Bosco d’Alcamo, estate senza incendi
Per la seconda estate consecutiva nessun rogo ha colpito le riserve. Merito della guardianìa volontaria: 28 cittadini hanno presidiato le aree sensibili con turni di sorveglianza.

Mazara, città paralizzata dai passaggi a livello
Un guasto ha bloccato per ore il traffico in via Madonna del Paradiso. I cittadini denunciano: “Problema noto da anni, ma mai risolto”.

Maxi-frode sul gasolio agricolo
Decreto di condanna per 192 imputati tra Marsala e Petrosino. Contestato l’uso illecito di quasi 200 mila litri di gasolio: accisa evasa di 63 mila euro.

Appuntamenti di oggi

  • Ore 18, Biblioteca Fardelliana: presentazione del libro “Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore”. Interverrà Maddalena Rostagno.
  • Ore 21, Teatro Tonino Pardo: in scena “Falcone e Borsellino, ovvero il Muro dei Martiri”, opera di Antonio Fortunato per l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Allerta meteo in Sicilia occidentale
La Protezione Civile regionale ha emesso avviso giallo per piogge e temporali fino alla mezzanotte di oggi.

Operazione “Blu Wave”
La Corte d’appello di Palermo riduce le pene per sette imputati e assolve un ottavo. Confermata in larga parte la sentenza di primo grado sul traffico di sigarette dalla Tunisia.

Palermo, nuovo volto della magistratura
Giura in Tribunale Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni: è la prima donna italiana di origini srilankesi a vincere il concorso in magistratura.

Bufera politica sul Ponte sullo Stretto
La Cgil e le opposizioni chiedono il ritiro del progetto dopo i rilievi della Corte dei Conti. La Lega ribatte: “Sono farneticazioni, il progetto va avanti”.

Bravata a scuola, ragazza in ospedale
Versata candeggina in una borraccia: la studentessa è ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nuovo comandante a Trapani
Il Reparto Operativo dei Carabinieri passa al Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto, 44 anni, originario della provincia di Rieti.

Vittorio Alfieri commenta con noi l’immagine della settimana.

 

Seguite e commentate con noi Buongiorno24, ogni mattina in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.









