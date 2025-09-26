Marsala, rissa tra giovani in centro: un ferito e paura tra i residenti

26/09/2025 09:06:00

Momenti di tensione e paura ieri sera nel centro storico di Marsala, tra via Mazzini, via Solferino e via Stefano Bilardello. Una violenta lite tra giovani, presumibilmente di origine nordafricana, è sfociata in un’aggressione con un ferito colpito con un oggetto tagliente, forse un coltello o una bottiglia di vetro rotta.

Tutto è accaduto intorno alle 22:30, quando diversi residenti della zona e avventori dei locali del centro hanno segnalato grida, urla, gente in fuga e una situazione caotica. Alcuni testimoni hanno parlato di una vera e propria rissa, con cinque giovani che, dopo l’episodio, si sarebbero allontanati rapidamente passando da Porta Garibaldi dirigendosi verso il Monumento ai Mille.

Allertate le forze dell’ordine, i carabinieri sono intervenuti sul posto con due pattuglie a sirene spiegate, ma dei presunti protagonisti dell'episodio di violenza non c’era più traccia.

Sul luogo della rissa sono arrivate anche due ambulanze. Un ragazzo, visibilmente ferito, è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, anche se inizialmente avrebbe mostrato resistenza: «Sto bene», avrebbe detto, cercando di evitare il trasporto.

Restano da chiarire le dinamiche dell’aggressione e l’identità dei protagonisti. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza notturna nel centro storico di Marsala, spesso teatro di episodi simili tra gruppi di giovani.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione.



