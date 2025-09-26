Sezioni
Istituzioni
26/09/2025 09:00:00

Marsala: il 1° ottobre la presentazione del WebGIS del Parco archeologico di Lilibeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/marsala-il-1-ottobre-la-presentazione-del-webgis-del-parco-archeologico-di-lilibeo-450.jpg

Mercoledì 1 ottobre, alle ore 17.00, nella sala conferenze Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo, si terrà la presentazione ufficiale del WebGIS del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, frutto della collaborazione tra le Università di Amburgo e di Palermo, in convenzione scientifica con il Parco. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Carta archeologica di Lilibeo”, avviato nel 2017.

Il nuovo sistema WebGIS rappresenta uno strumento moderno e innovativo per la gestione e la fruizione del patrimonio archeologico. Basato su un GIS (Geographic Information System), consente di accedere in modo informatizzato a mappe, rilievi e documentazioni archeologiche dei siti del Parco tramite un portale online, a disposizione non solo degli studiosi, ma anche delle istituzioni locali che potranno utilizzarlo per finalità di tutela, pianificazione urbanistica e valorizzazione del territorio.

 

Il progetto

La Carta archeologica di Lilibeo nasce con l’obiettivo di documentare in maniera completa le emergenze archeologiche e monumentali dell’antica città. Il lavoro è coordinato da Martina Seifert (Università di Amburgo), Antonella Mandruzzato (Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo) e Mauro Lo Brutto (Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo).
L’indagine integra nuovi dati di rilievo sul campo con quelli provenienti da ricerche pregresse, comprendendo reperti, documentazioni di scavi storici e recenti, indagini geofisiche e fotografie aeree.

 

L’importante documentazione acquisita, resa fruibile tramite il WebGIS – sottolinea la direttrice Anna Occhipinti – costituirà un punto di partenza fondamentale per la ricostruzione dell’impianto urbanistico dell'antica Lilibeo, ma anche per lo sviluppo di ulteriori ricerche archeologiche, che il Parco auspica di intraprendere con la collaborazione di Enti di ricerca e Istituti universitari”.

 

Il programma dell’incontro

Dopo i saluti istituzionali della direttrice del Parco, interverranno:

  • Maria Grazia Griffo e Martina SeifertPresentazione del Progetto “Carta archeologica di Lilibeo”
  • Aurelio BurgioConsiderazioni sull’urbanistica lilibetana
  • Mauro Lo Brutto e Nils ThielePresentazione del WebGIS del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala
  • Giovanni PolizziLe case di Lilibeo: ricerche archeologiche e studi
  • Antonella MandruzzatoConsiderazioni conclusive

L’appuntamento rappresenta un momento di grande rilievo scientifico e culturale per Marsala, offrendo un nuovo strumento per conoscere, tutelare e valorizzare l’eredità di Lilibeo, ponte tra passato e futuro del territorio.

 

 









