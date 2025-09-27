Marsala, presidio in piazza per la Palestina: “Stop al genocidio, libertà per Gaza”

27/09/2025 08:58:00

Nonostante il silenzio del Sindaco Massimo Grillo e della sua amministrazione, Marsala non vuole restare in silenzio di fronte alla tragedia in corso in Palestina. Oggi, Sabato 27 settembre alle ore 17.00, in Piazza della Repubblica (Piazza Loggia), si terrà un presidio promosso dal Circolo PRC “Enrico Berlinguer” per esprimere solidarietà al popolo palestinese e sostegno agli equipaggi della Global Sumud Flottiglia, impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco navale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle grandi mobilitazioni che lo scorso 22 settembre hanno visto scendere in piazza migliaia di persone in tutta Italia: a Palermo oltre 35 mila manifestanti, a Trapani una partecipata manifestazione animata da giovani, lavoratori e associazioni.

“Marsala non può isolarsi nell’attesa che qualcosa accada – spiegano gli organizzatori –. È tempo di mobilitarsi, di denunciare l’indifferenza e di prendere posizione. La nostra città non può continuare a essere avvolta dal muro del silenzio: serve mostrare vicinanza al popolo palestinese e gridare insieme Stop al genocidio, libertà per Gaza”.

L’appello richiama i valori di grandi figure della storia italiana, da Sandro Pertini a Enrico Berlinguer, da Pio La Torre ad Aldo Moro, e invita cittadini, associazioni, partiti e movimenti a portare in piazza simboli di pace e giustizia.

Il presidio, spiegano i promotori, vuole trasformare la piazza di Marsala in un luogo di resistenza e di speranza, ribadendo che “la solidarietà si costruisce anche così: stando insieme, rompendo il silenzio, facendo sentire la propria voce”.



