Marsala: aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio e futsal

29/09/2025 12:10:00

Sono aperte le iscrizioni al corso per arbitri di calcio e di futsal, organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Marsala.

Il corso è gratuito ed è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre presso la sede della sezione, situata all’interno del Palasport di Marsala, con ingresso da viale Olimpia.

Al termine del corso, ottenuta la qualifica di arbitro FIGC, verranno consegnati la divisa ufficiale Givova e la tessera che consente l’ingresso gratuito in tutti gli stadi e Palasport dove si disputano gare ufficiali FIGC. Inoltre, gli arbitri percepiscono un rimborso per ogni gara diretta, calcolato anche in base ai chilometri percorsi, iniziando l’attività nel settore giovanile sia di calcio che di calcio a 5.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 380 682 2767 oppure recarsi direttamente in sezione, aperta il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00.

Fare l’arbitro è un’attività divertente che permette di praticare sport, creare nuove amicizie a livello regionale e nazionale, oltre a contribuire alla formazione di un carattere sano, fermo e deciso.



