Buongiorno24 di lunedì 29 settembre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:
Trapani, arrestata badante per maltrattamenti Una 37enne accusata di vessazioni su un uomo tetraplegico: insulti, botte e umiliazioni. Disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.
Mazara del Vallo, furti e taniche di carburante Due uomini denunciati dai Carabinieri: colpivano distributori automatici e autocarri. Sequestrati arnesi da scasso e passamontagna.
Palermo, blitz all’Asp: due arresti per corruzione In manette il commercialista Mario Lupo e il dirigente Francesco Cerrito, colti in flagrante dalla squadra mobile.
Trapani, furto in cantiere navale Un 29enne sorpreso dai Carabinieri mentre tentava la fuga con una moto ape carica di ferro.
Pantelleria, frode internazionale sul vino Scoperta dalla Procura di Marsala una maxi truffa sulla denominazione “Zibibbo di Pantelleria”. Prodotto contraffatto venduto per anni, con profitti illeciti milionari.
Maltempo in provincia di Trapani Piogge e allagamenti hanno provocato disagi a Marsala, Erice e sul Monte Erice. Chiusa per allagamento un tratto della statale 188.
Scandalo referti istologici, nuovo capitolo Il gip nomina tre periti per accertare i danni dei ritardi dell’Asp di Trapani. In oltre 3.300 casi referti consegnati tardi, 352 con diagnosi tumorali. Prossima udienza il 23 gennaio.
San Vito Lo Capo, Cous Cous Fest Il Portogallo trionfa al Campionato del mondo con lo chef Tiago Ferreira Silva.
Incidente mortale sulla Palermo–Mazara Un uomo straniero falciato da un’auto nei pressi dello svincolo di Balestrate.
