Marsala: il consiglio comunale approva due regolamenti e dodici debiti fuori bilancio

29/09/2025 00:00:00

Nella seduta di mercoledì 25 settembre, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato due nuovi regolamenti e dodici delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, affrontando anche alcune segnalazioni dei cittadini su sicurezza e decoro urbano. La riunione, presieduta da Enzo Sturiano, ha visto la partecipazione di 15 consiglieri.

L’incontro si è aperto con la comunicazione di Lele Pugliese, che ha portato all’attenzione dell’Aula i problemi di sicurezza in via Calogero Isgrò. I commercianti della zona avevano segnalato la difficoltà di sostare anche solo per 30 minuti, a causa delle panchine occupate stabilmente da persone che bivaccano lungo la strada.

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità due nuovi regolamenti. Il primo riguarda la gestione dell’Ufficio Economato/provveditorato, illustrato da Piergiorgio Giacalone, mentre il secondo disciplina la concessione delle civiche onorificenze, presentato da Flavio Coppola e approvato con alcuni emendamenti.

Successivamente, l’Aula ha votato favorevolmente dodici delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Prima di chiudere, il presidente Sturiano ha fissato la prossima seduta a martedì 30 settembre, alle ore 17.

Qui il video della seduta consiliare



