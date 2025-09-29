Sport: impresa Handball Erice - Il Marsala Futsal vince il derby - I risultati del Calcio

29/09/2025 06:30:00

Si chiude una settimana che racconta molto dello stato attuale del movimento sportivo trapanese, un mosaico di resilienza, talenti, emozioni, ed in certi casi, delusioni inattese. È una settimana che fotografa bene le potenzialità e le sfide del panorama sportivo trapanese: da una parte, verdetti europei (Handball Erice), vittorie di prestigio (Vela, Ciclismo) e conferme tecniche (Marsala 1912). Dall’altra, penalizzazioni che appesantiscono il calcio, sconfitte che mettono in luce limiti, e la costante necessità di fare i conti con risorse e infrastrutture. Se c’è un filo rosso che lega tutto, è il valore della continuità, chi saprà tenere alta la concentrazione, investendo sui giovani, potrà trasformare queste settimane in trampolini per stagioni memorabili.

Handball: l’AC Life Style Handball Erice fa spettacolo nella sfida d’andata di Europe Cup, superando nettamente le serbe del Zeleznicar Indija con il punteggio di 46‑25. Una prestazione quasi perfetta, con le “Arpie” che impongono ritmo e intensità fin dai primi minuti. Nel secondo match al PalaCardella, Erice non disattende e chiude con un successo per 37‑29, ottenendo così il pass per il terzo turno europeo. La sfida è più equilibrata e c’è qualche oscillazione nella prima frazione, ma la continuità nel secondo tempo prevale. Le Arpìe confermano di essere ormai una realtà solida anche al di fuori del contesto nazionale. La capacità di reggere su due fronti (campionato e impegno europeo) richiede profondità di organico e lucidità mentale: finora, le Arpie sembrano averle entrambe. È un bel biglietto da visita per il territorio, che mette in vetrina una disciplina spesso marginale nel panorama isolano.

Basket femminile: si chiude con una sconfitta di misura il Memorial Paola Mazzali di Bolzano per la Sicily by Car Alcamo Basket, superata 58-53 dalla Passalacqua Ragusa nell’ultima giornata del quadrangolare. Nonostante il ko, il bilancio per le alcamensi resta positivo, grazie a una prestazione combattuta e in crescita rispetto alle prime uscite stagionali. Partita intensa sin dalle prime battute: Ragusa parte forte (16-10), ma Alcamo reagisce e va al riposo lungo avanti di due (28-30). L’equilibrio regna anche nel terzo quarto (46-45), poi nel finale la maggiore lucidità della formazione iblea fa la differenza. Dichiara la capitana Anna Caliendo: “Siamo un gruppo nuovo e oggi è arrivata una prima risposta positiva. Abbiamo recuperato un parziale difficile restando unite, difendendo compatte e trovando anche un buon gioco di squadra in attacco. Sono contenta per la crescita del gruppo". Lo score dell'Alcamo: Hadjin 15, Nikolic 9, Verano 8, Vella 6, Mitreva 5, Thiam 4, Schena 4, Caliendo 2. Non entrate: Tempia, Sarni. All. Ferrara.

Calcio Serie C: il Trapani incassa una sconfitta dura a Benevento per 0‑2, senza riuscire neppure a concludere in porta. Una prestazione opaca che lascia domande sull’efficacia offensiva e sulla capacità di reagire sotto pressione. In settimana giunge la notizia della conferma della penalizzazione, il Collegio di Garanzia del CONI conferma la penalizzazione di –8 punti per il Trapani. Un fardello pesante, che condiziona non poco le ambizioni stagionali. Quando una squadra è costretta a guardare continuamente anche alla classifica “di stallo” dovuta a penalizzazioni, il morale può vacillare. Il Trapani deve trovare un modo per convivere con l’handicap e costruire un’identità che vada al di là del risultato immediato lavorando di consapevolezza, soprattutto nei momenti di difficoltà. Di seguito le interviste post partita.

Calcio Eccellenza: il Marsala sbanca con il minimo margine, superando la Folgore in un derby non spettacolare ma concreto. Il successo permette ai lilibetani di emergere in un campionato difficile. E' bastata la seconda rete stagionale di Sferruzza per tornare a casa coscienti di aver fatto bene e guardare la classifica da secondi a meno 2 dalla vetta conquistata con determinazione dagli uomini di Mione del Castellammare Calcio che con questa vittoria grazie alle reti di Tarantino e Tempesta si posiziona solitaria in testa alla classifica del Campionato. L’Accademia Trapani conquista punti importanti in un confronto di grande tensione, mostrando che il progetto ambizioso del club locale può dare frutti anche sul campo. Saranno due le reti dei neroverdi di Amoroso a Partanna Mondello nel fortino della Parmonval. Un match intelligente che porta i primi tre punti agli accademici facendoli uscire dalla zona calda del torneo. C'è spazio anche per il Mazara Calcio che in Promozione, nella prima stagionale batte il Marineo per 1-0 facendo subito capire che la scalata all'Eccellenza è appena iniziata, che sarà irta di problemi ma che i canarini, anche grazie all'innesto del goleador Nanni Amodeo proveranno a meritarla sul campo. Di seguito l'intervista post partita a Mister Chinnici.

Futsal: il Mazara esce pesantemente sconfitto per 8‑5 a Marsala, che lo elimina dalla Coppa Divisione. Il tabellino e la cronaca raccontano di una gara spettacolare, ricca di gol, ma con difficoltà difensive evidenti per il Mazara. Marsala mostra ancora una volta la sua propensione offensiva, superando il Mazara in una gara vivace e spettacolare. Il futsal è disciplina dai ritmi alti e dalle partite molto variabili, il Marsala ha controllato bene la fase difensiva ripartendo magistralmente in quella offensiva.

Vela: la Società Canottieri Marsala brilla nel mare antistante la sede societari conquistando la vittoria nella VI prova zonale ILCA e confermando una validità tecnica che va oltre i confini locali. In regioni costiere come la Sicilia, la vela può essere un asset identitario forte. Le vittorie in regate zonali costruiscono reputazione e credibilità tecnica, un aspetto che può attrarre giovani velisti e investimenti.

Ciclismo: nella Granfondo Città di Ragusa, la giovane Giulia D’Aguanno domina la scena insieme al team Star Cycling Lab, impattando in una prova ardua e mostrando resistenza e visione tattica. Una prova di carattere prima ancora che di tecnica. D’Aguanno spedisce un messaggio chiaro, la provincia trapanese ha talento che può farsi spazio anche nei circuiti regionali e nazionali.



