Buongiorno24 del 30 Settembre 2025

 Buongiorno24 di martedì 30 settembre 2025:

 

Mazara, truffa sventata alle Poste
Dipendenti bloccano un bonifico sospetto e salvano un cliente dal raggiro. Poste Italiane ricorda il vademecum antifrode per riconoscere sms, email e telefonate truffaldine.

Marsala, controlli sui rifiuti ingombranti
Polizia Municipale, tecnici e ispettori ambientali in azione a Cutusio e Ponte Fiumarella. “Troppi conferimenti sospetti da Comuni vicini” avverte il vicesindaco Tumbarello.

Regione Siciliana, 210 nuove assunzioni
Schifani: “Con i conti in ordine continueremo ad assumere. Abbiamo bisogno di entusiasmo e competenze”.

Favignana, barcaioli ubriachi e multe salate
Controlli serrati in mare: 250 imbarcazioni verificate, oltre 30 sanzioni e diversi conduttori fermati con l’etilometro.

Trapani, due arresti alle Saline
Coniugi sorpresi dalla Guardia Costiera mentre bruciavano rifiuti speciali in area protetta.

Gibellina, imbrattato il Giardino Segreto
Denunciati due giovani per aver danneggiato con spray un monumento di viale Brancati.

Scuola, la parola agli studenti di Trapani
Vecchi problemi e nuove regole: com’è davvero tornare tra i banchi dopo l’estate?

Marsala, Consiglio comunale al capolinea
L’aula trasformata in un teatrino sterile: polemiche senza idee né progetti.

Trapani-Birgi, Ryanair torna base
Ombra ai ragazzi dell’Istituto Aeronautico: “Grande occasione, ma serve un territorio capace di coglierla davvero”.

 

Seguite e commentate con noi Buongiorno24, ogni giorno in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.



