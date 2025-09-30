Buongiorno24 del 30 Settembre 2025

Mazara, truffa sventata alle Poste Dipendenti bloccano un bonifico sospetto e salvano un cliente dal raggiro. Poste Italiane ricorda il vademecum antifrode per riconoscere sms, email e telefonate truffaldine.
Marsala, controlli sui rifiuti ingombranti Polizia Municipale, tecnici e ispettori ambientali in azione a Cutusio e Ponte Fiumarella. “Troppi conferimenti sospetti da Comuni vicini” avverte il vicesindaco Tumbarello.
Regione Siciliana, 210 nuove assunzioni Schifani: “Con i conti in ordine continueremo ad assumere. Abbiamo bisogno di entusiasmo e competenze”.
Favignana, barcaioli ubriachi e multe salate Controlli serrati in mare: 250 imbarcazioni verificate, oltre 30 sanzioni e diversi conduttori fermati con l’etilometro.
Trapani, due arresti alle Saline Coniugi sorpresi dalla Guardia Costiera mentre bruciavano rifiuti speciali in area protetta.
Gibellina, imbrattato il Giardino Segreto Denunciati due giovani per aver danneggiato con spray un monumento di viale Brancati.
Scuola, la parola agli studenti di Trapani Vecchi problemi e nuove regole: com’è davvero tornare tra i banchi dopo l’estate?
Marsala, Consiglio comunale al capolinea L’aula trasformata in un teatrino sterile: polemiche senza idee né progetti.
Trapani-Birgi, Ryanair torna base Ombra ai ragazzi dell’Istituto Aeronautico: “Grande occasione, ma serve un territorio capace di coglierla davvero”.
E' il 30 Settembre 2025. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.• Il centrodestra ha riconquistato le Marche confermando presidente Francesco Acquaroli. Ieri l’affluenza ha superato di poco il 50 per...
