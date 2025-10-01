Tanta gente per la Festa del Pastore a Marsala

01/10/2025 15:24:00

La pecora ha sempre il suo valore.

Numeri ufficiali non ce ne sono, e i 10mila partecipanti dichiarati dagli organizzatori appaiono forse un po’ esagerati. Ma una cosa è certa: la prima edizione della “Festa del Pastore” a Marsala, in contrada Ciavolo, ha registrato una partecipazione oltre ogni aspettativa.

La manifestazione, promossa dal MCL insieme al comitato organizzatore, a don Marco Laudicina, ai pastori del luogo e con il supporto di tante realtà del volontariato, ha trasformato per un giorno la borgata in un palcoscenico di tradizioni, sapori autentici e convivialità.

Dalla Santa Messa del mattino ai laboratori didattici per bambini, fino al mercato dei sapori e alle degustazioni guidate di formaggi, salumi, vini e piatti a base di pecora preparati dagli studenti dell’Alberghiero, la giornata ha saputo coniugare cultura contadina e festa popolare.

Non sono mancati i momenti di intrattenimento: danze e canti tradizionali con il gruppo folkloristico “I Picciotti di Matarocco”, mostre e recite degli studenti, cabaret serale con i “Trikke e Due”, presentati da Valentina Donato, e infine lo spettacolo pirotecnico che ha chiuso la giornata.

Un evento che, al di là delle cifre, ha dimostrato la voglia della comunità di riscoprire le proprie radici e di valorizzare il lavoro dei pastori, protagonisti silenziosi ma fondamentali del territorio.



