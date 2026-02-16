Alcamo, Carnevale in biblioteca: laboratori e letture per bimbi

16/02/2026 12:41:00

Un Carnevale tra libri, maschere e racconti. Martedì 17 febbraio, alle ore 10.00, la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” di Alcamo ospita “Carnevale in biblioteca – maschere, storie e allegria”, iniziativa dedicata ai bambini da 0 a 6 anni.

L’appuntamento rientra tra le attività promosse nell’ambito del progetto Nati per Leggere e propone una mattinata pensata per i più piccoli, che potranno partecipare vestiti in maschera.

In programma laboratori, letture ad alta voce, giochi e momenti di animazione per avvicinare i bambini alle tradizioni del Carnevale, tra storie e fantasia, in uno spazio condiviso di socialità e divertimento.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. Per iscriversi è possibile contattare il numero 0924 590690 oppure inviare una mail a bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it.



