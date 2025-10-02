Marsala: è polemica in consiglio comunale dopo l'intervista del presidente Sturiano

A prendere posizione sono stati in particolare i consiglieri Flavio Coppola e Vito Milazzo, che hanno criticato alcune dichiarazioni di Sturiano sulle scarse risorse destinate alla manutenzione delle strade.
Il dibattito è poi proseguito con Carnese ha evidenziato la sporadica presenza dei vigili urbani in centro, la crescita di erbacce nelle strade e la mancata sanzione delle negligenze da parte di Formula Ambiente; Passalacqua ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza cittadina, alla luce dei recenti episodi violenti in centro storico, invitando il Consiglio a proporre misure concrete; Orlando ha invece posto l’accento su più fronti: progetti del Piano triennale ancora fermi, efficienza dei parcheggi comunali, sicurezza stradale e semafori non funzionanti.
Dopo il confronto politico, l’Aula ha approvato otto delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Successivamente, dopo le relazioni del dirigente Angileri, i consiglieri hanno votato all’unanimità due atti fondamentali: il Bilancio consolidato 2024 e le Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027.La seduta si è chiusa con l’aggiornamento dei lavori a questo pomeriggio, alle ore 17, quando il Consiglio tornerà a riunirsi per affrontare i punti rimasti all’ordine del giorno.
