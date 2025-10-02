Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
02/10/2025 12:50:00

Marsala: è polemica in consiglio comunale dopo l'intervista del presidente Sturiano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759402401-0-marsala-e-polemica-in-consiglio-comunale-dopo-l-intervista-del-presidente-sturiano.jpg

E' polemica in Consiglio comunale a Marsala, dopo l'intervista rilasciata dal presidente del Consiglio Enzo Sturiano a TP24. Le parole del presidente hanno acceso il dibattito, influenzando gran parte della seduta.

 

A prendere posizione sono stati in particolare i consiglieri Flavio Coppola e Vito Milazzo, che hanno criticato alcune dichiarazioni di Sturiano sulle scarse risorse destinate alla manutenzione delle strade. 

 

Il dibattito è poi proseguito con Carnese ha evidenziato la sporadica presenza dei vigili urbani in centro, la crescita di erbacce nelle strade e la mancata sanzione delle negligenze da parte di Formula Ambiente; Passalacqua ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza cittadina, alla luce dei recenti episodi violenti in centro storico, invitando il Consiglio a proporre misure concrete; Orlando ha invece posto l’accento su più fronti: progetti del Piano triennale ancora fermi, efficienza dei parcheggi comunali, sicurezza stradale e semafori non funzionanti.

 

Dopo il confronto politico, l’Aula ha approvato otto delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Successivamente, dopo le relazioni del dirigente Angileri, i consiglieri hanno votato all’unanimità due atti fondamentali: il Bilancio consolidato 2024 e le Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027.La seduta si è chiusa con l’aggiornamento dei lavori a questo pomeriggio, alle ore 17, quando il Consiglio tornerà a riunirsi per affrontare i punti rimasti all’ordine del giorno. 

 

Qui il video della seduta consiliare.

 



