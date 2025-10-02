Trapani: scoperto il "bunker" della droga a San Giuliano. Arrestati due uomini e una donna

02/10/2025 09:18:00

Un locale trasformato in un vero "bunker" della droga, con grate, porte blindate e persino cunicoli per sfuggire ai controlli. È quello che i Carabinieri hanno scoperto nel quartiere San Giuliano di Trapani, dove tre giovani – due uomini di 21 e 32 anni e una donna di 26 – gestivano una fiorente piazza di spaccio.

L’operazione, scattata all’alba con una ventina di militari e il supporto dei cani antidroga di Palermo, ha permesso di circondare l’edificio ed entrare grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Dentro, il cane Ron ha fiutato la droga nascosta nel vano dell’ascensore: 216 grammi di crack, 106 grammi di cocaina, sessanta grammi di hashish, quattro bilancini di precisione e quasi 3.700 euro in contanti. Un sistema di videosorveglianza e le feritoie per lo scambio di soldi e droga rendevano il locale un vero fortino dello spaccio.

I due uomini dopo le formalità di rito sono stati rinchiusi nel carcere di Trapani, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.



