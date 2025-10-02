Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
02/10/2025 09:18:00

Trapani: scoperto il "bunker" della droga a San Giuliano. Arrestati due uomini e una donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759389500-0-trapani-scoperto-il-bunker-della-droga-a-san-giuliano-arrestati-due-uomini-e-una-donna.jpg

Un locale trasformato in un vero "bunker" della droga, con grate, porte blindate e persino cunicoli per sfuggire ai controlli. È quello che i Carabinieri hanno scoperto nel quartiere San Giuliano di Trapani, dove tre giovani – due uomini di 21 e 32 anni e una donna di 26 – gestivano una fiorente piazza di spaccio.

 

L’operazione, scattata all’alba con una ventina di militari e il supporto dei cani antidroga di Palermo, ha permesso di circondare l’edificio ed entrare grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Dentro, il cane Ron ha fiutato la droga nascosta nel vano dell’ascensore: 216 grammi di crack, 106 grammi di cocaina, sessanta grammi di hashish, quattro bilancini di precisione e quasi 3.700 euro in contanti. Un sistema di videosorveglianza e le feritoie per lo scambio di soldi e droga rendevano il locale un vero fortino dello spaccio.

 

I due uomini dopo le formalità di rito sono stati rinchiusi nel carcere di Trapani, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...