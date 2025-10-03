Buongiorno24 di venerdì 3 Ottobre 2025

Appuntamento questa mattina con Buongiorno24, il programma che ogni giorno fa il punto sui fatti principali con la redazione di Tp24. La trasmissione va in onda in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24 e su Rmc 101.
Oggi l’apertura è dedicata allo sciopero generale per la Palestina, proclamato da Cgil e sindacati di base dopo l’aggressione alla Freedom Flotilla da parte di Israele. A Trapani la protesta si tiene davanti la Prefettura, in piazza Vittorio Veneto, dalle 9.30 alle 13.00. “Grave che il governo italiano abbia abbandonato i suoi cittadini”, denunciano i sindacati.
Nel corso della puntata affronteremo anche:
Favara: le ricerche di Marianna Bello, la donna inghiottita da un fiume d’acqua dopo il nubifragio. Ritrovata una scarpa riconosciuta dai familiari.
Trapani senz’acqua: un blackout a Bresciana ha fermato i 17 pozzi principali, svuotando le vasche e interrompendo la distribuzione.
Manovra-quater all’Ars: la Commissione Bilancio approva il testo da 240 milioni.
Marsala: addio ai parcheggi gratuiti in viale Isonzo, arrivano le strisce blu.
Palermo: confermata in appello la condanna per lo stupro di gruppo al Foro Italico.
Lampedusa: dodici anni dopo la strage del 3 ottobre 2013, la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza guarda anche a Gaza.
Trapani, peschereccio fermato a Levanzo: sequestrato un quintale di pescato, devoluto in beneficenza.
Appuntamento dunque con Buongiorno24, per sapere e capire insieme i fatti del giorno.
A Trapani il pesce è identità, cultura, memoria. Qui la freschezza è sempre stata una regola non scritta, un valore tramandato da generazioni. Per questo parlare di surgelati può sembrare una sfida....
Continuano senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la 38enne scomparsa ieri a Favara dopo essere stata travolta dal nubifragio che ha colpito la zona. Durante le operazioni di perlustrazione, nel vallone che conduce al depuratore è...
Nuova emergenza idrica a Trapani. Un blackout elettrico ha messo fuori uso tutti i 17 pozzi di Bresciana, svuotando le vasche di accumulo e fermando la distribuzione. Il 18° pozzo, appena attivato, non è ancora utilizzabile perché...
