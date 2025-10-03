Buongiorno24 di venerdì 3 Ottobre 2025

Trapani senz’acqua, blackout ai pozzi di Bresciana: Tranchida attacca Enel

Nuova emergenza idrica a Trapani. Un blackout elettrico ha messo fuori uso tutti i 17 pozzi di Bresciana, svuotando le vasche di accumulo e fermando la distribuzione. Il 18° pozzo, appena attivato, non è ancora utilizzabile perché...