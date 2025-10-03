Sezioni
Cronaca
03/10/2025 09:19:00

Buongiorno24 di venerdì 3 Ottobre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759476066-0-buongiorno24-di-venerdi-3-ottobre-2025.jpg

Appuntamento questa mattina con Buongiorno24, il programma che ogni giorno fa il punto sui fatti principali con la redazione di Tp24. La trasmissione va in onda in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24 e su Rmc 101.

Oggi l’apertura è dedicata allo sciopero generale per la Palestina, proclamato da Cgil e sindacati di base dopo l’aggressione alla Freedom Flotilla da parte di Israele. A Trapani la protesta si tiene davanti la Prefettura, in piazza Vittorio Veneto, dalle 9.30 alle 13.00. “Grave che il governo italiano abbia abbandonato i suoi cittadini”, denunciano i sindacati.

Nel corso della puntata affronteremo anche:

  • Favara: le ricerche di Marianna Bello, la donna inghiottita da un fiume d’acqua dopo il nubifragio. Ritrovata una scarpa riconosciuta dai familiari.
  • Trapani senz’acqua: un blackout a Bresciana ha fermato i 17 pozzi principali, svuotando le vasche e interrompendo la distribuzione.
  • Manovra-quater all’Ars: la Commissione Bilancio approva il testo da 240 milioni.
  • Marsala: addio ai parcheggi gratuiti in viale Isonzo, arrivano le strisce blu.
  • Palermo: confermata in appello la condanna per lo stupro di gruppo al Foro Italico.
  • Lampedusa: dodici anni dopo la strage del 3 ottobre 2013, la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza guarda anche a Gaza.
  • Trapani, peschereccio fermato a Levanzo: sequestrato un quintale di pescato, devoluto in beneficenza.

Appuntamento dunque con Buongiorno24, per sapere e capire insieme i fatti del giorno.



