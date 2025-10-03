Il Trapani Rugby domani presenta la nuova stagione 2025/2026

03/10/2025 22:22:00

Domani, sabato 4 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, si terrà la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 del Trapani Rugby.

L’evento vedrà la presenza del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, la Sindaca di Erice Daniela Toscano, le autorità del CONI e del CIP, oltre a numerose associazioni sportive locali. A portare il saluto del movimento rugbistico siciliano sarà il Presidente di FIR Sicilia, testimoniando l’importanza crescente che il rugby sta assumendo nella nostra regione.

Durante l’incontro, il Trapani Rugby illustrerà i progetti sociali che accompagneranno la nuova stagione, con particolare attenzione alla promozione dello sport come strumento di inclusione, crescita e aggregazione giovanile. Sarà inoltre presentato il calendario ufficiale delle partite che vedrà la squadra protagonista nella città di Trapani, pronta ad accogliere tifosi, appassionati e nuove generazioni di rugbisti.



