Marsala, Curatolo (MF): "Grillo legittimato dall'inerzia, io voglio cambiare metodo"

03/10/2025 20:26:00

“La politica marsalese, nel suo complesso, continua a mostrare una grave incapacità di decidere. Si rincorrono nomi e candidature, ma dietro non si intravedono progetti né programmi. Il rischio è concreto: arrivare a poche settimane dal voto scegliendo forse un candidato, ma senza una visione per la città” lo dice il leader del movimento Marsala Futura Leonardo Curatolo.



Per Curatolo “questa situazione, oltre che drammatica sotto il profilo civile e politico, finisce per legittimare Massimo Grillo nel suo ruolo di sindaco uscente. Non è credibile criticare o ipotizzare che non sarà ricandidato se non si è in grado di proporre un’alternativa seria, fondata su idee e contenuti concreti”.



“È arrivato il momento di cambiare metodo – aggiunge il leader di Marsala Futura - non servono giochi di potere o personalismi, serve invece una nuova stagione politica che parta dai programmi e che individui i nomi a partire dalle idee, e non il contrario”.

Poi l’appello finale di Curatolo che conferma il suo essere in campo e disponibile a spendersi in prima persona: “io voglio discutere e costruire insieme a quanti hanno il coraggio di mettersi in gioco su questa strada: dare a Marsala una prospettiva nuova, credibile e condivisa. Solo così potremo restituire alla nostra città il futuro che merita”.



