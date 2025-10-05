Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
05/10/2025 08:08:00

Una targa in memoria di Giorgio Terranova alla Biblioteca di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/una-targa-in-memoria-di-giorgio-terranova-alla-biblioteca-di-marsala-450.jpg

La Biblioteca comunale di Marsala, ospitata all’interno del Complesso monumentale di San Pietro, sarà presto oggetto di un intervento di risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del primo piano. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori, attesi da tempo, che consentiranno di restituire alla città uno spazio pienamente fruibile.

 

Contestualmente, la Commissione Toponomastica del Comune ha deciso di dedicare alcune lapidi commemorative a giovani marsalesi scomparsi prematuramente. Tra queste, una sarà collocata – al termine dei lavori – nell’Aula di San Pietro, in memoria di Giorgio Terranova, giovane studente universitario marsalese scomparso nel 2014, a soli 22 anni, a causa di un malore cardiaco.

Giorgio si trovava a Messina, dove frequentava la Facoltà di Economia e Commercio. La sua scomparsa improvvisa scosse profondamente la comunità marsalese e il mondo accademico. L’anno successivo, il 25 aprile 2015, l’Università di Messina consegnò ai familiari la laurea alla memoria, riconoscendo il percorso di studio che il giovane aveva intrapreso con dedizione e passione.

Con la targa che verrà apposta a San Pietro, Marsala ricorderà Giorgio Terranova come esempio di impegno, sensibilità e amore per lo studio, mantenendo viva la sua memoria nei luoghi della cultura cittadina.



