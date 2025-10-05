Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
05/10/2025 00:40:00

Marsala, il consiglio comunale degli alleati pentiti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/marsala-il-consiglio-comunale-degli-alleati-pentiti-450.jpg

Com'era nell'ordine naturale dei fatti la campagna elettorale per le amministrative Marsala 2026 è approdata a Sala delle Lapidi. 

 

Nella prima seduta di ottobre il consigliere comunale Orlando, che in mattinata aveva comunicato alla commissione consiliare dallo stesso presieduta che si sarebbe dimesso della carica dopo l'approvazione del regolamento denominato movida, nelle comunicazioni ha fatto ascoltare un audio di un'intervista del primo cittadino sulla manutenzione delle strade, e già questo lascia perplessi se il regolamento dell'aula prevede l'utilizzo di siffatti supporti, ma altre norme vengono violate dal Consiglio come quella contemplata all'articolo 28 punto 9 che recita: "Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora di convocazione -nella fattispecie erano le 17- senza che la seduta sia stata aperta, [...] verifica l'esistenza del numero legaIe", ciò è stato fatto alle 18.10. Orlando ha aggiunto che il sindaco non conosce la macchina amministrativa. A ruota l'ha seguito Coppola che ha accusato Grillo di mistificazione sulla vicenda e di speculazione politica e che i cittadini sono in sofferenza da 5 anni. La Martinico è intervenuta sostenendo il pensiero dei due colleghi. Adesso all'osservatore la riflessione è consequenziale: ma i tre che hanno sostenuto Grillo nel 2020 non lo conoscevano? A Orlando, concedendo il beneficio del dubbio che non fosse al corrente della sua azione politica , ma il suo amico e mentore Ombra era all'oscuro sul personaggio? Si dubita e moltissimo, altrimenti è naif. Idem la Martinico con il suo spin doctor Tony Scilla. Ma lo sconcerto assoluto l'ha suscitato Coppola, che del sindaco è quasi coetaneo, entrambi cresciuti nel ventre della balena bianca, sono due ectplosmi formatisi nello stesso humus e solo recentemente ha scoperto il Grillo pensiero? Citando il vicario di Cristo Pio XI "a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina". Si dubita e tantissimo che il loro progenitore calatino sarebbe felice del loro comportamento politico, ma la campagna elettorale giustifica tutto, anche perché "la politica è sangue e merda" -cit.-, e si è solo all'inizio.

 

Vittorio Alfieri
 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...