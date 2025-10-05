Sigel Seap Marsala Volley: lunedì sera esordio in A2 a Costa Volpino - Link della diretta

05/10/2025 13:30:00

Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 20:30, prenderà ufficialmente il via la nuova avventura della Sigel Seap Marsala Volley nel campionato di Serie A2 – girone A, con la prima gara in trasferta contro le bergamasche del C.B.L. Costa Volpino. Dopo due stagioni disputate in Serie B1, il Marsala Volley torna finalmente nella seconda serie nazionale: un evento atteso con emozione da tutta la tifoseria. La vicinanza ai tifosi è centrale, attraverso i canali social e l’impegno della società, si punta a coinvolgere e far sentire il sostegno della città, perché no, anche nelle trasferte, per quanto proprio la prima a Costa Volpino risulta essere una delle sfide più lontane, in termini di chilometri, per le ragazze di Coach Lino Giangrossi in questa rinnovata avventura di serie A2.

Capitan Barbara Varaldo e compagne sono pronte ad affrontare chiunque forti di un ottimo spogliatoio e della guida tecnica di uno staff di prim’ordine. Tanta palestra e tanti Test Match nel pre stagione hanno formato un gruppo che vuole far emergere il proprio carattere, anche a partire da questo debutto per nulla semplice vista la caratura delle avversarie che vorranno sicuramente dimostrare in casa la propria forza. Il cammino sarà lungo, ma la voglia di scrivere una stagione indimenticabile è palpabile a Capo Boeo. Il debutto di lunedì sera non sarà solo una partita, sarà il primo atto di un sogno tornato realtà.

Il fischio d’inizio, alle ore 20.30, è stato affidato alla Sig.ra Raffaella Ayroldi di Molfetta (BA), coadiuvata dal Sig. Maurizio Merli di Terni; il Video Check sarà affidato al Sig. Luca Ferrari. Il match sarà visibile sul canale youtube della Volley World Italia all’indirizzo internet: https://www.youtube.com/watch?v=Fvu9QBb92Zo



In Foto la schiacciatrice Kata Torok (Credit Francesco De Simone)

Interviste a Giulia Caserta e Kata Torok.



