Marciapiedi pericolosi a Marsala: "Sono caduta e mi sono fratturata la caviglia"

06/10/2025 19:13:00

Continuano ad arrivare in redazione segnalazioni e testimonianze dopo il nostro servizio sullo stato dei marciapiedi e delle strade di Marsala. Questa è la storia di Rosa che il 21 ottobre 2022 è rimasta vittima di un grave incidente in via Giulio Anca Omodei, di fronte al parcheggio comunale.

«Sono scivolata a causa dell’eccessiva pendenza sul passaggio delle auto – racconta – riportando una frattura trimalleolare. Sono stata portata in ambulanza all’ospedale di Marsala, dove dopo una lunga attesa mi hanno messo un tutore e mi hanno detto di tornare l’indomani per le cure».

La signora Valenza, trapanese, è stata poi operata dieci giorni dopo, con l’inserimento di una placca in titanio. «Da allora – aggiunge – continuo a soffrire, tra farmaci e terapie».

Il suo racconto è anche la storia di una doppia ferita: quella fisica e quella dell’impotenza di fronte alla burocrazia. «Mi sono rivolta a un avvocato, ma mi ha consigliato di lasciar perdere, anche se avevo testimoni. E così, come tanti altri, sono rimasta senza giustizia».

La testimonianza di Rosa Valenza si aggiunge a quelle di molti cittadini che denunciano buche, marciapiedi sconnessi e passaggi pericolosi, spesso vicino a scuole, uffici pubblici e aree ad alto transito.

Tp24 continuerà a raccogliere segnalazioni e documentare le situazioni di rischio: scriveteci all’indirizzo redazione@tp24.it o tramite i nostri canali social.



